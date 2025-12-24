L'or dépasse 4.500 dollars l'once pour la première fois

L'or a atteint un nouveau record mercredi 24 décembre en dépassant 4.500 dollars l'once pour la première fois, sur un marché propulsé par le risque géopolitique entre les États-Unis et le Venezuela et des perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine.

>> L'or atteint un nouveau record à 4.383,76 dollars l'once

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a grimpé jusqu'à 4.519,78 dollars les 31,1 grammes, son prix ayant bondi de plus de 70% depuis le début de l'année 2025.

Cette nouvelle hausse s'inscrit dans une appréciation plus générale des cours des métaux: l'argent et le cuivre avaient eux aussi touché de nouveaux sommets mardi 23 décembre, tandis que le platine enregistrait son plus haut depuis mai 2008.

Ces mouvements d'ampleur s'expliquent en partie par l'aggravation des risques géopolitiques entre Washington et Caracas, le président américain Donald Trump ayant affirmé lundi 22 décembre qu'il serait "sage" pour son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, de quitter le pouvoir.

En parallèle, les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2026, après des données récentes traduisant un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

AFP/VNA/CVN