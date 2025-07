La Thaïlande se concentre sur le secteur des plantes médicinales

Le directeur du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO) du ministère, Poonpong Naiyanapaporn, a récemment déclaré que le marché mondial de détail des produits à base de plantes était évalué à plus de 60 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente.

Citant des données d'Euromonitor International, cabinet d'études de marché de premier plan basé à Londres, Poonpong prévoit que le marché mondial de détail de ces produits pourrait dépasser 78 milliards de dollars d'ici 2029.

Les cinq premiers marchés de détail mondiaux sont la Chine, les États-Unis, le Japon, la République de Corée et l'Allemagne, la Thaïlande se classant actuellement au 10e rang.

Bien que les exportations thaïlandaises de plantes médicinales, d'extraits de plantes et d'huiles essentielles soient restées relativement faibles, la force du pays dans le secteur des plantes médicinales a été préservée, stimulée par la qualité et la diversité des souches, ainsi que par la sagesse traditionnelle thaïlandaise dans la fabrication de divers extraits de plantes.

Selon le directeur du TPSO, grâce à la force du pays et à l'adoption de technologies modernes, de conceptions et de procédés de production innovants, les plantes médicinales et les extraits de plantes thaïlandais pourraient devenir des produits économiques d'importance nationale et émerger collectivement comme une nouvelle forme de soft power, grâce à la croissance des exportations et à la diminution des importations.

Le ministère du Commerce a également lancé une campagne de relations publiques intitulée "Message clé : Pensez bien-être, pensez plantes thaïlandaises" afin de sensibiliser et de promouvoir la force du secteur des plantes médicinales, tant au niveau national qu'international.

