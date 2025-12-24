L'UE approuve le plan de restructuration de la compagnie aérienne Corsair

La Commission européenne a validé mardi 23 décembre une aide de l'État français de 167,8 millions d'euros pour restructurer la compagnie aérienne Corsair, qui attendait impatiemment ce feu vert.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette compagnie française dessert les territoires d'Outre-mer et certaines capitales africaines.

Bruxelles estime que l'aide publique de l'État français de 167,8 millions d'euros est compatible avec les règles de la concurrence au sein de l'UE et "garantit le retour de Corsair à une viabilité à long terme d'ici la fin de la période de restructuration", selon un communiqué.

L'Union européenne a toutefois fixé des conditions pour limiter toute distorsion de concurrence, avec une "réduction des rotations de vols et la libération de créneaux".

Fin 2020, dans le contexte de la crise du COVID, Bruxelles avait déjà approuvé un plan de restructuration de la compagnie alors en difficulté, assorti de mesures de soutien de l'État français pour un montant total de 136,9 millions d'euros.

Mais fin 2023, la France avait revu à la hausse son plan, ce qui nécessitait une nouvelle validation européenne.

Le feu vert de l'UE était très attendu pour mettre en place la nouvelle configuration d'actionnaires de la compagnie, depuis l'annonce en septembre 2024 de l'arrivée du Pdg du groupe agro-industriel Advens, Abbas Jaber, avec 40% du capital.

Outre M. Jaber, les autres actionnaires seront un consortium d'entrepreneurs principalement ultramarins dont certains déjà présents au capital (52%) et une société d'économie mixte du département de la Guadeloupe (8%).

Corsair a annoncé début décembre avoir plus que décuplé son bénéfice lors de son exercice décalé 2024-2025, y voyant la validation de sa stratégie de montée en gamme, marquée par l'acquisition de nouveaux appareils.

AFP/VNA/CVN