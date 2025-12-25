La Bourse de Paris termine sans changement, atone avant Noël

La Bourse de Paris a terminé parfaitement stable (-0,00%) mercredi 24 décembre, à l'occasion d'une demi-séance très calme qui conclut une semaine écourtée par les fêtes de Noël.

L'indice CAC 40 a terminé à 8.103,58 points (-0,27 point), dans un volume d'échanges très faible de 485 millions d'euros. Mardi 23 décembre, le CAC 40 a terminé en légère baisse de 0,21%.

La Bourse de Paris a fermé à 14 heures mercredi 24 décembre, au lieu de 17h30 habituellement, et ne reprendra son activité que lundi 29 décembre.

La place parisienne conclut cette semaine en légère baisse de 0,59%.

"L'année touche presque à sa fin et les traders sont en partie déjà en vacances. Les investisseurs ont largement remanié leurs portefeuilles et beaucoup ont clôturé leurs positions pour passer à autre chose", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Toutefois, "si l'histoire sert de guide, le fameux +rallye de Noël+, soit les cinq dernières séances de l'année et les deux premières de la nouvelle année, pourrait générer environ 1,5% de gains supplémentaires" pour les actions mondiales, ajoute l'analyste.

Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche une progression de 9,79%, bien en deçà de la progression de plus de 30% de Milan et de plus de 20% des Bourses de Londres et de Francfort. Madrid s'octroie quant à elle un bond de près de 50% depuis le début de l'année.

Sanofi acquiert l'américain Dynavax

Le géant pharmaceutique français Sanofi (-0,39% à 81,93 euros) a annoncé mercredi 24 décembrela signature d'un accord pour acquérir l'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B pour adultes.

Selon l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour racheter toutes les actions de Dynavax, société cotée aux États-Unis, au prix de 15,50 dollars par action, ce qui valorise l'entreprise à environ 2,2 milliards de dollars, selon le laboratoire français.

