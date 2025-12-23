La Tunisie accepte un record de 11 millions de touristes cette année

Le ministre tunisien du Tourisme, Sofiane Tekaya, a annoncé lundi 22 décembre que la Tunisie avait franchi, pour la première fois de son histoire, la barre de onze millions de touristes d'ici fin 2025.

Le tourisme tunisien "vit une phase charnière", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par l'Office national tunisien du tourisme dans le cadre d'une campagne de promotion du tourisme intérieur.

Ce cap, qui témoigne d'"une véritable reprise et d'une relance du secteur malgré les défis régionaux et mondiaux", marque le début d'une nouvelle ère visant à renforcer le rôle du tourisme en tant que secteur stratégique, en lien avec de nombreux secteurs vitaux et ayant un impact direct sur l'emploi et le développement, a fait remarquer le ministre.

Il a affirmé que ces résultats avaient été obtenus grâce à une approche fondée sur le développement qualitatif et quantitatif de l'offre touristique, ajoutant que la Tunisie s'est distinguée dans de nombreux classements internationaux de premier plan.

Le ministre a en outre annoncé le lancement d'une campagne promotionnelle innovante basée sur la digitalisation et l'intelligence artificielle, dans l'optique d'améliorer la performance et la gouvernance, simplifier les parcours touristiques et optimiser l'expérience des touristes.

