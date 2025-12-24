Wall Street finalement convaincue par la croissance américaine

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi 23 décembre, entraînée par l'image d'une économie américaine en bonne santé avec la publication d'une croissance au troisième trimestre supérieure aux attentes, malgré les craintes à l'égard de la politique monétaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,16%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,57% et l'indice élargi S&P 500 a battu un nouveau record en clôture, à 6.909,79 points (+0,46%).

Les États-Unis ont connu une croissance de 4,3% en rythme annualisé l'été dernier. Cette accélération a pris par surprise les marchés, qui anticipaient au contraire un ralentissement de l'activité.

La place américaine a ouvert sur la défensive "car la réaction instinctive a été la suivante : +si l'économie est si forte, la Fed (la banque centrale américaine, NDLR) a-t-elle encore besoin de réduire ses taux?+", a relevé auprès de l'AFP Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management.

De quoi agacer le président américain Donald Trump.

"Autrefois, quand il y avait de bonnes nouvelles, le marché montait. Aujourd'hui, quand il y a de bonnes nouvelles, le marché baisse, car tout le monde pense que les taux d'intérêt vont être immédiatement relevés pour faire face à une inflation +potentielle+", a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Face à des "chiffres incontestablement bons (...) le marché a fini par se rendre compte que les nouvelles positives sont de bon augure", a estimé M. Hogan.

"La croissance économique la plus forte depuis deux ans renforce la confiance dans le fait que les bénéfices des entreprises continuent d'augmenter en 2026", a souligné Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Après la mise à l'arrêt des services statistiques officiels lors de la paralysie budgétaire cet automne, la publication de ces données vient aussi donner un meilleur aperçu de la forme de la première économie mondiale.

Toujours sur le plan macroéconomique, les commandes de biens durables se sont, elles, repliées plus fortement qu'attendu en octobre (-2,2%) et la production industrielle a progressé de 0,2% en novembre.

En parallèle, les investisseurs "sont concentrés sur le fait que les chances d'un rebond de Noël", période des cinq dernières séances de l'année qui généralement sourit au marché, "semblent très bonnes", a noté M. Hogan.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans était stable vers 21h30 GMT par rapport à la clôture la veille, à 4,16%.

Mercredi, veille de Noël, la séance boursière new-yorkaise sera écourtée de trois heures, terminant ainsi à 18h00 GMT.

Côté entreprises, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a bondi (+7,30% à 51,61 dollars), après que les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé de son traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids.

Ce feu vert devrait permettre de faciliter l'accès à ces traitements amaigrissants, déjà très populaires et considérés par de nombreux experts comme révolutionnaires.

Son concurrent, Eli Lilly, a de son côté lâché 0,45% à 1.071,64 dollars.

La société de logiciels ServiceNow (-1,48% à 154,36 dollars) a été boudée après avoir annoncé mardi le rachat de la start-up de cybersécurité Armis dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,75 milliards de dollars.

AFP/VNA/CVN