La Thaïlande, première exportatrice mondiale de thon en conserve

La Thaïlande a exporté 221.092 tonnes de thon en conserve au cours des cinq premiers mois de 2024, pour une valeur de 978,58 millions d'USD, en hausse de 19,39% en volume et de 13,40% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière.

>> La Thaïlande va émettre 20 milliards de THB sous forme de ventes d'obligations durables

>> La Thaïlande vise 7,5 milliards de THB provenant des productions cinématographiques étrangères

>> La Thaïlande prendra des mesures pour revitaliser l'indice de la Bourse

Photo : Pixabay/CVN

En outre, les sous-produits de la production de thon en conserve sont utilisés comme matière première dans la production d’aliments pour animaux de compagnie. Au cours de la période considérée, les exportations d'aliments pour animaux de compagnie du pays ont grimpé à 1,07 milliard d'USD.

Le directeur général du Bureau de politique et de stratégie commerciales (TPSO), Poonpong Naiyanapakorn, a reconnu que ces chiffres représentaient la reprise de l'industrie.

En 2023, les cinq principaux marchés d'exportation de thon en conserve pour la Thaïlande étaient les États-Unis avec une valeur de 482 millions d'USD, soit 23,1% du total, le Japon avec 257 millions d'USD (12,3%), l'Australie avec 172,68 millions d'USD (8,27%), la Libye à 150 millions d'USD (7,2%) et l'Arabie saoudite 137,92 millions d'USD (6,61%).

Les facteurs qui soutiennent l'essor des exportations thaïlandaises de thon en conserve cette année sont la baisse des coûts du thon cru, la demande croissante d'aliments halal et les risques géopolitiques, qui ont conduit à une augmentation des stocks de produits, selon TPSO.

Poonpong Naiyanapakorn a noté que pour accroître la compétitivité de la Thaïlande et maintenir sa position de premier exportateur de thon en conserve, l'industrie doit se concentrer sur le contrôle de la qualité pour répondre aux normes internationales, y compris un système de traçabilité, ainsi que soutenir les objectifs durables et ajouter de la valeur aux produits pour se développer vers de nouveaux marchés potentiels, notamment au Moyen-Orient et en Europe.

Actuellement, les États-Unis sont le plus grand importateur avec une valeur de 1,18 milliard d'USD en 2023, soit 13,5% du marché mondial, suivis par les marchés européens, dont l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, totalisant 2,82 milliards d'USD, soit 32,2% de la part de marché.

VNA/CVN