Les exportations de riz atteignent 2,98 milliards d'USD au premier semestre

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, entre janvier et juin, le pays a récolté 23,3 millions de tonnes de riz sur 3,48 millions d’hectares, pour un rendement moyen de 6,7 tonnes par ha, soit une augmentation annuelle respectivement de 1,6%, de 0,5% et de 0,7 tonne par ha. Pendant ce temps, le Vietnam a dépensé environ 670 millions d'USD pour importer du riz d’autres pays, principalement du Cambodge et de l’Inde. Bien qu’étant le deuxième exportateur mondial de riz, le pays importe toujours certains types de riz pour la production d’aliments pour animaux.

VNA/CVN