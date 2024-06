Delta du Mékong

Le taux de croissance de Trà Vinh est le plus élevé



Selon le Comité populaire provincial, avec cette performance, Trà Vinh occupe le premier rang parmi les localités du delta du Mékong et le 6e rang national. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis 2021. Actuellement, la province appelle à des investissements pour développer l'économie maritime et les énergies renouvelables.

VNA/CVN