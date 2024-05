Un séisme de magnitude 3,3 frappe Nghê An

L’épicentre du tremblement de terre a été localisé à 19,767 degrés de latitude nord et 103,680 degrés de longitude est, à environ 50 km du centre de Muong Xen, dans la province de Nghê An (Centre), à une profondeur d’environ 13 km, selon Nguyên Danh Dung, chef de la station d’observation sismique de la ville de Vinh. Les habitants des communes frontalières de Keng Du, Na Ngoi et Dooc May du district de Ky Son ont signalé de légères secousses dans leurs maisons et leurs ustensiles ménagers causées par le tremblement de terre. Il s’agit d’un petit tremblement de terre avec une courte réplique et son épicentre était situé dans la zone frontalière, loin des zones résidentielles, ne causant ainsi aucun dommage aux habitations ni aux infrastructures, a déclaré un représentant de l’administration locale.

VNA/CVN