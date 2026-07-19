Vinh Long développe la crevetticulture à haute technologie

L’application des hautes technologies dans l'élevage de crevettes porte ses fruits dans les zones côtières de la province de Vinh Long. Cette dynamique contribue à stimuler les rendements, à accroître la valeur de la production et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, les autorités locales mettent l'accent sur la planification des zones d'élevage, l'investissement dans les infrastructures et la promotion d'une production moderne et durable.

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Bénéficiant d'un littoral d’environ 130 kilomètres, Vinh Long valorise progressivement ses atouts dans l'aquaculture et la crevetticulture à haute technologie s’imposant comme une orientation particulièrement performante. Les résultats sur le terrain démontrent que ce modèle permet non seulement d’élever la productivité et la qualité des produits, mais qu’il contribue également à transformer les méthodes de production, insufflant ainsi un nouvel élan de croissance à l’économie côtière.

Succès des «super-bassins» technologiques

Au cours des six premiers mois de 2026, le secteur halieutique a continué de s'imposer comme le moteur de la croissance agricole de la province. La production halieutique totale a atteint 477.110 tonnes, dont 352.770 tonnes issues de l'aquaculture, soit près de 74% du volume global. La crevetticulture en eau saumâtre conserve son rôle de pilier avec une superficie d'élevage de 65.185 hectares. Fait marquant : bien que la superficie consacrée à l'élevage à haute technologie de crevettes à pattes blanches ne s'élève qu'à 6.325 hectares, elle a généré une production record de plus de 88.000 tonnes, confirmant ainsi l'efficacité de ce modèle de production moderne.

Dans le quartier de Truong Long Hoà, l'un des pôles aquacoles majeurs de la province, l'activité bat son plein à un rythme industriel. Localement, 265 foyers exploitent l'élevage intensif de crevettes à pattes blanches sur une superficie de plus de 560 hectares. Nombre d'entre eux ont investi massivement dans des systèmes d'élevage industriels, s'appuyant sur des technologies de pointe en circuit fermé afin de maîtriser l'environnement et de prévenir les risques épidémiques.

Pionnier en la matière, M. Nguyên Minh Vuong (quartier de Nha Mat) a investi massivement dans l'aménagement de 9 bassins d'élevage répartis sur une superficie de 8 hectares. L'ensemble du processus, du traitement de l'eau à la gestion environnementale en passant par la prévention des épizooties, est rigoureusement exécuté en circuit fermé. Selon M. Vuong, bien que l'investissement initial soit colossal, ce modèle permet aux éleveurs de maîtriser les paramètres techniques, de minimiser les risques environnementaux et d'optimiser le taux de survie des crevettes. Il s'impose également comme la solution d'adaptation la plus pertinente face au changement climatique et à la complexification des maladies aquacoles.

Photo: CTV/CVN

Engagé dans la même voie depuis 2020, M. Lê Thanh Truyên (quartier de Ba Dông) a rencontré un franc succès grâce au modèle de crevetticulture industrielle à deux phases, appliqué aux crevettes à pattes blanches. Sur une exploitation totale de 12 hectares, sa famille consacre environ 5 hectares à l'exploitation de 5 bassins industriels. Chaque cycle d'élevage, d'une durée d'environ 4 mois, génère un rendement de 7 à 10 tonnes par bassin. Lors des campagnes favorables, les bénéfices peuvent atteindre quelque 400 millions de dôngs par bassin. En parallèle, la famille maintient environ 7 hectares dédiés à l'élevage extensif amélioré de crevettes géantes de tigre, s'assurant ainsi un revenu stable d'environ 100 millions de dôngs par an.

Défis à relever

L'efficacité de ces modèles concrets suscite un fort engouement dans d'autres localités côtières, à l'instar de la commune de Long Thành, dont le potentiel d'extension reste considérable. Selon Dào Van Nang, président du Comité populaire communal, la valeur de la production aquacole locale a atteint environ 461,45 milliards de dôngs au cours des six premiers mois de 2026, représentant plus de 41% de la valeur totale de la production de la commune. Long Thanh compte actuellement 166 foyers engagés dans l'élevage intensif à haute densité, exploitant un total de 467 bassins. En particulier, avec seulement 58 hectares de surface d'eau exploitée, la production a culminé à environ 4.630 tonnes, soit plus de 83% du volume aquacole global de la localité.

Malgré ces indicateurs au vert, le secteur halieutique de Vinh Long reste confronté à des défis de taille, exacerbés par des aléas climatiques et la flambée des coûts des intrants. Durant le premier semestre 2026, la province a enregistré des pertes sur plus de 580 hectares de zones aquacoles. Les sinistres ont principalement touché les élevages de crevettes âgées de 20 à 50 jours, frappés par des pathologies récurrentes telles que le syndrome des taches blanches, le syndrome du corps rouge et la nécrose hépatopancréatique.

Outre la menace sanitaire, l'insuffisance des infrastructures de transport constitue le principal goulet d'étranglement freinant l'essor du secteur. La commune de Long Thành compte encore environ 1.500 hectares dédiés à l'élevage extensif amélioré, dont la moitié pourrait basculer vers l'intensif à haute densité sous réserve d'investissements synchronisés. Une telle transition permettrait à la localité de générer un supplément de production d'environ 8 300 tonnes de crevettes par an.

Néanmoins, le manque de connectivité routière complique l'acheminement des larves, des aliments, des intrants ainsi que l'écoulement des produits, ce qui gonfle considérablement les coûts d'exploitation. Pour lever ce verrou, les autorités locales ont plaidé auprès de la province pour un déploiement rapide d'axes routiers intercommunaux afin de désenclaver et de desservir cette zone aquacole à haute technologie.

Photo : CTV/CVN

À l'issue d'une inspection sur le terrain, Châu Van Hoà, vice-président du Comité populaire de la province de Vinh Long, a sommé les localités de planifier d'urgence les zones d'élevage en corrélation avec un investissement global dans les réseaux de transport, d'irrigation et d'assainissement (approvisionnement et évacuation des eaux). Le dirigeant provincial a martelé que le secteur agricole devait opérer une mutation profonde, passant d'une logique de production pure à une véritable approche d'économie agricole, avec pour seuls caps l'efficience et la valeur ajoutée. Par ailleurs, la province entend pérenniser ses mesures d'incitation à l'adoption des innovations technologiques, à la transition numérique et au renforcement des synergies de marché, ouvrant ainsi la voie à une filière halieutique moderne et durable.

Truong Giang/CVN