Hô Chi Minh-Ville accélère la modernisation de son agriculture

À travers son Programme de vulgarisation agricole 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville prévoit de former des milliers d'agriculteurs et de mettre en place plus de 460 modèles de démonstration afin de promouvoir une agriculture urbaine innovante, verte et durable.

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Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a promulgué la Décision n°154/QD-UBND approuvant le Programme de vulgarisation agricole pour la période 2026-2030. Celui-ci vise à améliorer l'efficacité des activités de vulgarisation afin d'accélérer la modernisation du secteur agricole. Selon ce programme, la municipalité entend renforcer la qualité et l'efficacité de la vulgarisation agricole pour favoriser le développement d'une agriculture urbaine moderne, de zones rurales modernisées et d'une agriculture durable. Cette stratégie doit également accompagner la restructuration du secteur vers une production à plus forte valeur ajoutée.

Former les acteurs de la transition agricole

En matière de développement des ressources humaines, la ville ambitionne de former l'ensemble des acteurs impliqués dans le transfert des technologies agricoles. Environ 2.000 participations de cadres de vulgarisation, de gestionnaires du secteur, de membres de coopératives, de groupes de coopération et d'équipes communautaires de vulgarisation sont prévues afin de renforcer leurs compétences professionnelles et d'actualiser leurs connaissances des politiques publiques et de la réglementation.

Parallèlement, près de 10.000 agriculteurs bénéficieront de formations portant sur les techniques de production, la gestion des exploitations agricoles, la connaissance des marchés, la prévention des catastrophes naturelles et des épizooties, ainsi que sur le développement d'une agriculture verte, durable et performante.

Dans le domaine de la communication, Hô Chi Minh-Ville renforcera la diffusion des politiques de vulgarisation agricole à travers la presse, la radio, la télévision, les publications spécialisées, son portail électronique et les plateformes numériques. Des conférences, séminaires, forums, foires, expositions ainsi que des visites d'étude seront également organisés afin de diffuser les modèles de production les plus performants.

Plus de 460 modèles de démonstration

L'un des principaux objectifs du programme est la mise en œuvre de 461 modèles de démonstration consacrés à l'application des hautes technologies, aux bonnes pratiques agricoles (GAP), à l'agriculture biologique ainsi qu'au développement des produits locaux emblématiques et des produits OCOP ("À chaque commune son produit").

Par ailleurs, 100% des exploitations participant à ces modèles bénéficieront d'un accompagnement technique pour appliquer des procédés de production sûrs et conformes aux principes de l'agriculture biologique. La municipalité ambitionne que 75 à 100% des exploitations obtiennent une certification GAP ou une certification biologique, afin d'améliorer la qualité, la valeur ajoutée et la compétitivité des produits agricoles.

Le programme prévoit également de renforcer la coopération internationale dans le domaine de la vulgarisation agricole. Hô Chi Minh-Ville entend développer des partenariats avec des organisations internationales, des instituts de recherche, des universités, des entreprises et des experts étrangers afin de mobiliser des ressources, de transférer des technologies et de mettre en œuvre des projets de recherche, d'investissement et de démonstration. Ces collaborations porteront également sur le développement de nouvelles variétés végétales, de races animales et d'espèces aquacoles adaptées aux besoins de l'agriculture urbaine.

Texte et photo : Truong Giang/CVN