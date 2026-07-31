La province de Lâm Dông s’en tient aux recommandations de la CE sur la pêche INN

La province de Lâm Dông accélère la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), considérant cette question comme une tâche politique majeure pour soutenir les efforts du Vietnam en vue de la levée de l’avertissement ("carton jaune") de la Commission européenne (CE) et de la construction d’une pêche durable et responsable.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion du Comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN le 31 juillet, Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Servicr provincial de l’agriculture et de l’environnement et chef adjoint du comité, a examiné les progrès accomplis et a défini les principales mesures à prendre pour répondre aux recommandations restantes de la CE d’ici le 30 septembre.

Il a déclaré que la province avait intensifié la mise en œuvre des recommandations de la CE et des directives du gouvernement et du Premier ministre en renforçant la gestion de la flotte, en intensifiant la surveillance des activités de pêche, en améliorant la traçabilité des produits de la pêche et en appliquant des sanctions plus sévères en cas d’infraction.

La province de Lâm Dông a mené à bien 14 des 16 tâches qui lui avaient été confiées par le Premier ministre, conformément aux directives et documents s’y rapportant, soit 87,5% du total. Les deux tâches restantes progressent comme prévu, dans les délais impartis.

La gestion de la flotte de pêche s’est également améliorée. La province a immatriculé l’ensemble de ses 8 176 navires de pêche et mis à jour intégralement leurs données dans la base de données nationale des pêches, atteignant ainsi un taux de 100%.

Le taux d’installation de systèmes de surveillance des navires de pêche sur les navires de 15 mètres et plus s’élève à 99,42%, tandis que 91,3% d’entre eux détiennent des permis de pêche valides et plus de 91,4% possèdent des certificats de sécurité alimentaire valides.

Entre janvier et juillet, les ports de pêche ont enregistré 22.446 entrées et 23.569 sorties, presque tous via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

Cependant, 954 navires, soit 11,65% de la flotte, demeurent inaptes à la pêche, principalement en raison de certificats d’inspection, de permis de pêche ou de certificats de sécurité alimentaire périmés.

Photo : VNA/CVN

Lê Thê Phuong, vice-président du Comité populaire du quartier de Phu Thuy, a fait savoir que la gestion de ces navires demeure complexe car nombre d’entre eux ont changé de mains sans que les formalités de transfert de propriété soient accomplies, tandis que d’autres ont été mis hors service, coulés ou démantelés, ce qui rend la vérification difficile.

Le responsable a averti que les données incomplètes concernant les navires compromettent non seulement la gestion de la flotte, mais augmentent également le risque d’infractions à la réglementation de la pêche maritime.

Le Comité de pilotage provincial a chargé les ministères, les agences et les autorités locales de mettre en œuvre un ensemble de mesures coordonnées d’ici le 30 septembre afin d’appliquer pleinement les recommandations de la CE en matière de lutte contre la pêche INN.

Parmi les priorités figurent la prévention de l’intrusion des navires de pêche dans les eaux territoriales étrangères, le renforcement des inspections et l’application de sanctions plus sévères pour les infractions de pêche INN.

Nguyên Van Chiên a appelé à un suivi plus rigoureux des navires à haut risque, à une gestion plus stricte des navires non autorisés, à la mise à jour des bases de données sur la pêche et à l’interdiction d’accoster pour les navires ne répondant pas aux exigences opérationnelles.

Les postes de garde-frontières ont reçu pour instruction de veiller à ce que tous les navires entrant et sortant des ports soient enregistrés via le système eCDT, tandis que les autorités portuaires poursuivront des inspections strictes et surveilleront les débarquements de produits de la pêche.

Les agences compétentes intensifieront également les patrouilles conjointes, les inspections et le traitement des infractions afin d’aider le Vietnam à obtenir rapidement la levée de l’avertissement ("carton jaune") de la CE.

VNA/CVN