Cap sur la transparence de la filière pêche grâce au numérique

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L'intensification de l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique, via le système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT), est identifiée par Cà Mau comme la solution clé. Cette démarche témoigne de la forte détermination du système politique local à contribuer aux efforts nationaux visant à faire lever rapidement le "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

En application des directives gouvernementales et ministérielles concernant la mise en œuvre des recommandations de la CE, le Comité populaire de la province de Cà Mau a émis une série d'instructions rigoureuses, dont des plans d'action et des règlements de coordination pour le contrôle des activités des navires. Sur cette base, la filière agricole locale a rapidement déployé le plan d'application du système eCDT et du journal de pêche électronique (eLogbook), tout en attribuant des missions spécifiques à chaque unité spécialisée afin de structurer et de pérenniser la gestion des pêcheries.

La transition d'une gestion traditionnelle sur support papier vers une procédure électronique intégrale a permis, dans un premier temps, d'instaurer une transparence totale dans l'ensemble de la chaîne de traçabilité des produits de la pêche. Cela couvre toutes les étapes : des formalités d'entrée, de sortie, de départ et d'arrivée au port, jusqu'au contrôle des volumes débarqués et à la délivrance des certificats d'origine des produits halieutiques.

Au 30 juin 2026, la province de Cà Mau recensait 5.151 navires de pêche immatriculés. Parmi eux, on dénombre 2.074 unités mesurant entre 6 et moins de 12 m, 1.163 unités entre 12 et moins de 15 m, et 1.914 navires de haute mer d'une longueur minimale de 15 m. Par ailleurs, la province a procédé au zonage et à la surveillance stricte des lieux de mouillage de 628 navires non autorisés à opérer, dont les données visuelles sont numérisées et mises à jour chaque semaine sur le Système de numérisation des navires de pêche INN. Cette mesure permet de garantir une gestion rigoureuse des 4.523 navires effectivement actifs dans l'exploitation.

Photo: VNA/CVN

Au sein des quatre ports de pêche officiellement désignés de la province - à savoir Sông Dôc, Gành Hào, Rach Gôc et Cai Dôi Vàm -, la Direction des ports de pêche a déployé le système eCDT de manière standardisée. Les résultats du premier semestre 2026 indiquent que le taux de navires de pêche ayant effectué leurs formalités de départ via l'eCDT a atteint 99,59 % par rapport à la réalité, tandis que le taux pour les procédures d'arrivée au port s'est établi à 97,73 %.

Ces performances sont particulièrement notables pour le groupe de navires d'une longueur hors-tout égale ou supérieure à 15 m, qui constitue la cible prioritaire de la gestion de la lutte contre la pêche INN. Ces chiffres démontrent que les propriétaires de bateaux et les capitaines se conforment désormais aux déclarations électroniques lors de leurs passages dans les ports. Ils confirment également que l'utilisation du système eCDT s'est progressivement ancrée dans les pratiques de gestion des ports de pêche de la province.

L'implémentation du système eCDT a contribué à moderniser les méthodes de gestion, marquant le passage des dossiers papier au suivi électronique sur l'ensemble de la chaîne de traçabilité des produits de la pêche. Les opérations telles que le contrôle des mouvements des navires (entrées, sorties, départs et arrivées au port), la surveillance des volumes débarqués, la délivrance des reçus de débarquement et des attestations de matières premières, ainsi que la mise en œuvre progressive de la certification d'origine des captures, sont désormais effectuées par voie électronique, conformément à la feuille de route du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Par ailleurs, le renforcement de la coordination entre la Direction des ports de pêche, la Direction des pêches, la Direction de la mer, des îles et de la surveillance des pêches, ainsi que le Commandement des garde-frontières, a optimisé le recoupement des données, les inspections, la surveillance et la répression des infractions. Cette synergie a permis d'accroître la transparence et la traçabilité, répondant ainsi de manière toujours plus efficace aux recommandations de la CE en matière de lutte contre la pêche INN.

Huynh Minh Tân, un pêcheur résidant dans la commune de Trân Van Thoi, a partagé que sa famille possédait actuellement deux bateaux comptant sept membres d'équipage. À chaque entrée ou sortie du port, sa flottille se conforme strictement aux déclarations auprès du poste des garde-frontières concernant les effectifs à bord. De plus, ses embarcations sont intégralement équipées des systèmes de positionnement requis par la réglementation.

Il a ajouté que tous les membres de sa famille étaient pleinement conscients de l'importance de s'associer aux autorités à tous les niveaux pour faire lever le carton jaune. Ils sont déterminés à ne pas pratiquer la pêche dans les eaux étrangères et à unir leurs forces à celles de tout le pays pour faire lever ce carton jaune de la CE. Cela permettra de valoriser les produits halieutiques du Vietnam en général, et ceux des pêcheurs de Cà Mau en particulier, afin qu'ils se vendent à un meilleur prix et apportent ainsi une plus grande efficacité économique aux professionnels de la mer.

Partageant cette même prise de conscience, Trân Anh Tuân, un pêcheur de la commune de Gành Hào, a également affirmé que les équipages et les professionnels de la mer locaux étaient désormais très conscients de la nécessité d'unir leurs forces pour lutter contre la pêche INN. Grâce à l'accompagnement de terrain des autorités et des différents secteurs dans le travail de sensibilisation, chaque pêcheur a vu sa conscience citoyenne renforcée pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la CE. Selon lui, seule cette action collective permettra de valoriser les produits halieutiques, de maximiser les retombées économiques de la filière maritime et de garantir de meilleurs revenus aux pêcheurs.

Photo: VNA/CVN

Défis à relever

Malgré ces résultats positifs, le rapport d'évaluation du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement pointe aussi sans détour les lacunes et les limites qui persistent dans la lutte contre la pêche INDNR (IUU) et le déploiement de l'eCDT. Le taux de navires de pêche effectuant l'intégralité des procédures d'arrivée et de départ via le système eCDT par rapport au nombre total de navires immatriculés dans la province demeure encore faible.

Par ailleurs, l'interopérabilité des données entre le système eCDT et les logiciels ou bases de données dédiés à la gestion des navires de pêche a parfois manqué de synchronisation. Ces décalages de données ponctuels compliquent le suivi, la centralisation et l'évaluation des résultats, tout en entravant l'exploitation des données à des fins administratives.

Les autorités de la province de Cà Mau ont clairement identifié plusieurs difficultés objectives. Le territoire possède une façade maritime étendue, jalonnée par 75 estuaires, dont 14 grands cours d'eau dotés d'un poste de contrôle des garde-frontières. Pourtant, la province ne compte à ce jour que quatre ports de pêche désignés sur cinq pour le déploiement de l'eCDT. En raison de ce périmètre restreint, le système eCDT ne couvre pas encore l'ensemble des embouchures et des estuaires où les navires de pêche opèrent régulièrement.

Par ailleurs, la connexion et le partage de données entre le système eCDT, la base de données nationale sur les pêches (Vnfishbase) et le logiciel de gestion et de contrôle des navires de pêche du ministère de la Défense ne sont pas encore pleinement interconnectés ni synchronisés. Le manque de mise à jour en temps réel de certaines données relatives à l'immatriculation, à l'inspection technique, aux licences de pêche ou aux informations sur les navires entrave la réalisation des opérations techniques sur le système eCDT.

Considérant la résolution de ces lacunes comme une mission politique prioritaire absolue afin de contribuer à la levée du "carton jaune" de la CE à l'échelle nationale, la province de Cà Mau a mis en place un ensemble de solutions coordonnées et globales pour éliminer définitivement ces points de blocage dans les mois à venir. Ainsi, la Direction des ports de pêche de la province de Cà Mau continuera de durcir les procédures, garantissant que tous les navires soumis à la réglementation effectuent obligatoirement leurs formalités d'arrivée et de départ via l'eCDT.

De son côté, la Direction de la mer, des îles et de la surveillance des pêches renforcera sa coopération avec les garde-frontières afin d'intensifier les patrouilles et les contrôles en mer ainsi que dans les estuaires stratégiques. Ces actions seront combinées à l'analyse des données VMS afin de détecter à temps et de sanctionner sévèrement les cas de non-présentation délibérée dans les ports désignés ou d'interruption volontaire de la transmission des données de géolocalisation.

Selon Phạm Van Muoi, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, son institution a sollicité le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement afin de poursuivre la modernisation et l'optimisation du système eCDT. L'objectif est de garantir un fonctionnement stable, sécurisé et fluide, de corriger définitivement les anomalies techniques signalées par les utilisateurs, et de renforcer les capacités de traitement, de partage et d'exploitation des données en temps réel pour répondre aux exigences de gestion des pêches et de lutte contre la pêche INN.

En particulier, le secteur de l'agriculture et de l'environnement doit accélérer l'interconnexion, la passerelle et la synchronisation des données entre le système eCDT, la Vnfishbase, le système VMS, le système de gestion des navires du ministère de la Défense et les autres bases de données sectorielles concernées. Cette démarche vise à garantir une mise à jour automatisée, unifiée et rigoureuse des informations, tout en limitant les saisies multiples et en réduisant les écarts de données entre les différentes plateformes.

Grâce à l'engagement résolu de l'ensemble du système politique, à la solidarité de la communauté des pêcheurs et à des solutions technologiques de rupture, la province de Cà Mau affiche sa plus haute détermination à collaborer avec l'ensemble du pays pour faire lever définitivement les réserves de la CE. Cette dynamique vise à bâtir une industrie halieutique durable, responsable et pleinement intégrée à l'échelle internationale.

Truong Giang/CVN