Đồng Nai : élargissement des zones de culture du cacao vers une filière agricole majeure

Vingt ans après les premières expérimentations, le cacao est devenu l’un des secteurs agricoles à plus forte valeur ajoutée de la ville de Đồng Nai (Sud). La mise en place d'une chaîne de valeur intégrée, allant de la gestion des zones de matières premières à la transformation approfondie et à l'exportation, ouvre désormais une voie de développement durable pour cette culture.

>> Faire rayonner la saveur du cacao de Lâm Đông à travers le monde

>> Le Vietnam rejoint le cercle des producteurs de cacao aux saveurs fines

>> Dông Nai mise sur la banane pour dynamiser ses exportations agricoles

Cultivé à Đồng Nai depuis les années 1980, le cacaoyer n'a véritablement pris son essor qu'après le lancement du Programme national pour le cacao en 2003. L'implication des entreprises – à travers l'investissement dans les zones de matières premières, le transfert technologique et la garantie des débouchés – a fortement encouragé les agriculteurs à étendre leurs surfaces cultivées. Ce partenariat a permis de structurer pas à pas une chaîne de valeur complète, de la production jusqu'à l'exportation.

Pionnier en la matière, Nguyễn Văn Đảm, chef du groupe de coopération pour le cacao de Xuân Bắc, confie qu'il y a 15 ans, sa famille cultivait principalement le poivrier et l'anacardier. Cependant, face au déclin des poivriers causé par la maladie du flétrissement lent et au faible rendement des anacardiers, il a choisi d'introduire la culture intercalaire du cacaoyer. Après plusieurs récoltes fructueuses, sa famille a continué à éclaircir les surfaces consacrées aux anacardiers pour étendre celles du cacao.

Actuellement, la famille de Nguyễn Văn Đảm possède environ 0,5 ha de cacaoyers, tandis que le groupe de coopération pour le cacao de Xuân Bắc compte 114 ménages participants, pour une superficie totale de près de 80 ha. Selon Nguyễn Văn Đảm, la stabilité relative des prix, la garantie des débouchés par les entreprises ainsi que le soutien régulier en matière de techniques d'entretien, de protection des cultures et de processus de fermentation aux normes sont autant de facteurs qui rassurent les agriculteurs et les incitent à s'attacher à cette culture.

Photo : CTV/CVN

De nombreux ménages atteignent un revenu annuel d'environ 220 millions de dongs par hectare, un montant bien supérieur à celui de nombreuses autres cultures. Ce succès repose sur la solidité de la chaîne de valeur intégrée liant les entreprises aux agriculteurs. Fondée en 2006, la SARL Cacao Trọng Đức s'impose comme l'un des pionniers dans la construction d'une filière fermée, englobant la recherche variétale, la production de plants, le développement des zones de matières premières, le transfert technique, l'achat, la fermentation, la transformation approfondie et l'exportation.

Selon Đặng Tường Khanh, directeur général de la SARL Cacao Trọng Đức, l'entreprise est passée de 7 clubs de cacao initiaux regroupant environ 400 ménages à 14 groupes de coopération actuels. Elle collabore désormais avec plus de 1.000 ménages d'agriculteurs, établissant une zone de matières premières de plus de 1.000 ha répartie sur Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai et Đà Nẵng.

Extension des zones de matières premières

Selon Lê Thị Ánh Tuyết, directrice adjointe du Service de l'agriculture et de l'environnement de la ville de Đồng Nai, l'agriculture demeure un pilier important de l'économie locale et un point lumineux de la région du Sud-Est. Dans la stratégie de développement agricole visant à accroître la valeur ajoutée, le cacao figure parmi les cultures clés, avec pour objectif de consolider la filière de transformation approfondie et de développement durable.

Bien que la ville de Đồng Nai compte actuellement plus de 1.000 ha de cacaoyers, le potentiel d'extension reste considérable. Le secteur agricole coopère avec les autorités locales pour recenser les zones présentant des conditions pédoclimatiques et des ressources en eau adaptées, en mettant l'accent sur le modèle de culture intercalaire sous la canopée des anacardiers. Avec environ 176.000 ha d'anacardiers existants, l'exploitation de cette superficie contribuera à étendre les zones de matières premières, à optimiser l'utilisation des terres et à élever les revenus des habitants.

Photo : Truong Giang/CVN

Plusieurs localités telles que Xuân Lộc, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú ainsi que les régions limitrophes du Nord telles que Bù Đăng, Bù Gia Mập et Phú Riềng réunissent toutes des conditions favorables. Ces territoires constitueront les zones clés à étudier et à étendre afin de répondre à la demande croissante en matières premières destinées à la transformation.

Parallèlement à l'extension des cultures, la ville de Đồng Nai s'oriente vers l'accélération de la transformation approfondie et la valorisation de la marque. Jusqu'à présent, de nombreux produits à base de cacao de la région ont déjà été exportés vers des marchés exigeants tels que le Japon, la République de Corée et l'Europe.

L'extension continue des zones de culture, conjuguée à l'intensification de la transformation approfondie et au développement de la marque, devrait faire du cacao l'un des secteurs agricoles phares de la région, contribuant à valoriser les produits locaux et à propulser la marque de cacao de Đồng Nai sur le marché international.

Truong Giang/CVN