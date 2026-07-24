Une startup séduit les investisseurs avec une riziculture bas carbone au Vietnam

Rize, plateforme de riziculture à faibles émissions, a levé avec succès 31 millions de dollars, avec pour objectif d'émettre un million de crédits carbone.

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Photo : Rize/CVN

Basée à Singapour, Rize a finalisé le 16 juillet son tour de table de série B, pour un montant de 31 millions de dollars (environ 812 milliards de dôngs).

Ce financement comprend 20 millions de dollars en fonds propres et 11 millions de dollars en dette. Le tour de table en fonds propres a été mené par BNP Paribas Asset Management Alts, avec la participation du Rockefeller Fund et des investisseurs existants Temasek et Breakthrough Energy Ventures. Parmi les prêteurs figurent Temasek, la banque vietnamienne BIDV et UOB.

Après ce tour de table, le financement total de Rize atteint 47 millions de dollars.

Les représentants de la startup ont déclaré collaborer avec 17.000 agriculteurs sur plus de 50.000 hectares de terres cultivées au Vietnam et en Indonésie, soit une multiplication par dix en deux ans. Au Vietnam seulement, ils collaborent avec près de 5.400 agriculteurs sur 27.000 ha.

Créée en 2022, Rize propose une plateforme numérique MRV (mesure, déclaration et vérification) qui surveille les pratiques d’irrigation par alternance d’humidification et de séchage (AWD) et les résidus de pesticides grâce à des photos géolocalisées et aux données relatives aux conditions des parcelles. Chaque agriculteur participant au système est authentifié numériquement par biométrie et son profil électronique est mis à jour. La plateforme fournit également des produits et des services aux agriculteurs et développe des crédits carbone.

La riziculture est actuellement responsable d’environ 12% des émissions mondiales de méthane, soit l’équivalent des émissions du secteur aérien. Selon les recommandations de l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), l'irrigation alternée (humide et sèche) permet de réduire les émissions de méthane de 50%, d'économiser 20 à 30% d'eau et d'accroître les revenus des agriculteurs jusqu'à 30% sans diminution de la productivité. Cette solution est également celle mise en œuvre dans le cadre du projet visant à développer un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong d'ici 2030.

L'efficacité de Rize en matière de réduction des émissions a passé l'évaluation préliminaire (A.pre) de l'organisme indépendant BeZero Carbon, la plaçant parmi les 30% des projets les plus performants du secteur agricole en matière de réduction des émissions. BeZero Carbon procède actuellement à la vérification des crédits carbone selon la norme Gold Standard et prévoit d'en émettre plus d'un million au cours des cinq prochaines années.

Grâce à ce nouvel investissement, la start-up étendra ses activités à plus de 300.000 hectares de terres agricoles et soutiendra plus de 150.000 agriculteurs d'ici 2030. Elle ambitionne également de renforcer la traçabilité du riz, de la production à la consommation, afin de faciliter l'accès du riz à faibles émissions aux marchés d'exportation à des prix comparables à ceux du riz conventionnel. Selon des représentants de l'entreprise, 1.500 tonnes de riz à faibles émissions ont déjà été exportées vers l'Europe, le Canada, l'Australie et Singapour.

Nguyên Tùng/CVN