Intégration et développement du Vietnam depuis son adhésion à l’OMC

Il s’agit là d’une étape importante, ouvrant une nouvelle voie de développement dans le contexte de l’intégration économique mondiale. En près de deux décennies, le Vietnam a récolté de nombreuses réalisations en matière de commerce et d'investissement.

L'OMC est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les Accords de l'OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges.

Le processus d'adhésion du Vietnam à l'OMC a duré plus d'une décennie, de 1995 à 2006. Après son adhésion à l'OMC, les efforts du Vietnam en matière d'ouverture de l'économie, de réforme institutionnelle et de renforcement de la coopération internationale, lui ont non seulement apporté une croissance exceptionnelle du commerce, mais ont également contribué à attirer d'importants flux d'investissements étrangers. Cela a contribué à changer la physionomie de l'économie vietnamienne, et à l’aider à occuper une position plus solide dans la région et dans le monde.

Depuis son adhésion à l'OMC, les exportations du Vietnam a fortement augmenté, passant de plus de 48 milliards d'USD en 2007 à plus de 371 milliards d'USD en 2022 (un niveau record). Le Vietnam fait actuellement partie du groupe des 20 premières économies en termes de volume commercial, maintenant un excédent commercial continu au cours des huit dernières années. En effet, son excédent commercial est passé de 1,77 milliard d'USD en 2016 à un niveau record de plus de 28 milliards d'USD en 2023.

La structure des exportations de produits a également enregistré une hausse progressive des produits manufacturés et technologiques. En 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation de produits manufacturés a représenté 85% du total.

L’adhésion à l’OMC a favorisé non seulement la croissance du commerce, mais a également élargi la coopération économique et diversifié les débouchés. En octobre 2024, le Vietnam avait signé et mis en œuvre 17 accords de libre-échange et en négociait deux autres.

L’adhésion à l’OMC a permis au Vietnam de devenir rapidement une destination attractive pour les investisseurs internationaux. En 2023, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 36,6 milliards de dollars, faisant du Vietnam l'un des principaux pays au monde en matière d’attraction de ces fonds. De grandes entreprises du domaine de la haute technologie telles que Samsung, Intel, LG et Foxconn, ont toutes des usines au Vietnam.

L'adhésion à l'OMC a favorisé le processus de réforme du système juridique et des institutions économiques du Vietnam. Le gouvernement s'est efforcé de modifier et de compléter de nombreuses réglementations juridiques sur l'investissement, le commerce et l'import-export, afin de créer des conditions favorables aux entreprises nationales et d'attirer les investissement étrangers.

Selon le Forum économique mondial (WEF), l'indice composite de compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index - GCI) du Vietnam a gagné 10 places en 2019 par rapport à 2018, se hissant au 67e rang parmi 141 économies. Après 2019, le WEF n'a plus publié de nouvelles données en raison de la pandémie de COVID-19.

En outre, l'indice de développement durable (ODD) du Vietnam n'a cessé d'augmenter. En 2023, le Vietnam s’est classé 54e parmi 166 pays.

Les réalisations en matière de commerce, d’investissement et de réforme juridique montrent clairement que le Vietnam profite efficacement des opportunités offertes par l’OMC pour jeter les bases d’un développement durable pour l’avenir.

