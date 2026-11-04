Les États-Unis et l'Iran examinent les propositions, mais des divergences subsistent

Le Qatar a déclaré mardi 3 novembre que les États-Unis et l'Iran examinaient actuellement des propositions visant à mettre fin à leur conflit, mais que les divergences persistaient entre les deux parties malgré la poursuite des efforts diplomatiques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le rapprochement des positions est toujours en cours", a indiqué le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, lors du point de presse hebdomadaire du ministère, confirmant que les deux parties étudiaient les propositions et les idées présentées par les médiateurs.

M. Ansari a expliqué qu'une délégation qatarie était revenue lundi soir 2 novembre de Téhéran après plus de trois heures de discussion avec des responsables iraniens, alors que les pourparlers devaient durer une heure.

Cette discussion a impliqué un échange de points de vue et de propositions visant à réduire les divergences entre Washington et Téhéran, a-t-il poursuivi, ajoutant que les efforts de médiation se poursuivaient après la visite.

M. Ansari a fait savoir que le Qatar continuait de relayer les propositions entre les parties, en étroite coopération avec le Pakistan, les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et d'autres partenaires régionaux et internationaux.

Il a averti qu'il ne fallait pas interpréter la poursuite des pourparlers comme une avancée significative, affirmant qu'il n'était pas encore possible d'annoncer des progrès tangibles bien que les deux parties aient affiché leur volonté de poursuivre sur la voie diplomatique.

D'après le porte-parole, le Qatar s'efforce de mettre sur pied un accord provisoire afin de renforcer la confiance entre Washington et Téhéran et de poser les bases des futures négociations et d'un règlement durable du conflit.

Il a souligné que les mesures de renforcement de la confiance devaient s'inscrire dans un processus diplomatique échelonné, et que les deux parties devaient afficher leur engagement à mettre en œuvre les mesures convenues.

Concernant le récent incident impliquant le méthanier qatari Al Mayeda, qui transportait du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le golfe Persique, M. Ansari a réitéré la condamnation par le Qatar de cette attaque et son opposition à toute menace à la liberté de navigation maritime.

Il a fait savoir que les pays du CCG coordonnaient étroitement leurs efforts diplomatiques en vue d'empêcher une nouvelle escalade, avertissant que de nouvelles hostilités ne serviraient les intérêts d'aucune des parties.

M. Ansari a formulé l'espoir que la poursuite des discussions mènera à un accord capable de mettre fin à la crise actuelle et d'établir les conditions d'une paix durable dans la région.

Xinhua/VNA/CVN