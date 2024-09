Soudan : les États-Unis annoncent 424 millions d'USD d'aide humanitaire

Les États-Unis ont annoncé mercredi 25 septembre lors d'une conférence sur le Soudan une aide humanitaire supplémentaire de 424 millions de dollars pour la population de ce pays ravagé par la guerre et pour les Soudanais réfugiés dans les pays voisins.

"J'annonce que les États-Unis vont faire une nouvelle contribution de 424 millions de dollars pour la réponse humanitaire d'urgence au Soudan et dans les pays voisins", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors de cet événement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une guerre oppose depuis avril 2023 l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo. Les combats ont fait des milliers de morts, plus de 10 millions de déplacés et quelque 26 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère, selon l'ONU.

