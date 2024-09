Le FMI approuve un programme d'aide de 7 milliards d'USD pour le Pakistan

Le programme d'aide, le 24e versement pour le Pakistan depuis 1958, vise à soutenir les efforts d'Islamabad pour renforcer son économie et à "créer les conditions d'une croissance solide, inclusive et persistante", a fait savoir le FMI dans un communiqué. Face à une baisse de ses réserves de devises étrangères, le Pakistan s'était retrouvé en situation de crise de la dette et a été forcé de se tourner vers le FMI, obtenant in extremis à l'été 2023 un premier prêt, au prix de l'abandon de subventions à l'énergie et de mesures d'austérité. Fin juin, le gouvernement a voté un paquet combinant nouvelles mesures d'austérité et forte hausse des impôts, espérant générer 40% de recettes supplémentaires par rapport à l'année dernière.

APS/VNA/CVN