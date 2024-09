Iran

Au moins 30 morts et 17 blessés dans l'explosion d'une mine de charbon

L'explosion s'est produite dans la mine appartenant à la société Madanjoo dans le comté de Tabas samedi 21 septembre vers 21h00 heure locale (17h30 GMT), en raison d'une augmentation de la quantité de méthane dans l'un des tunnels, a déclaré Mohammad-Ali Akhoundi, directeur général du quartier général de gestion des crises de la province, dans une allocution aux journalistes dimanche matin 22 septembre. Il a précisé qu'au moment de l'explosion, 69 mineurs travaillaient sur les lieux. Plus tôt dans la journée, M. Akhoundi avait indiqué que 40 équipes fournissaient des services de secours, ce qui portait à 100 le nombre de sauveteurs. Le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, a téléphoné au gouverneur du Khorasan du Sud, Javad Ghenaat, et lui a ordonné de mobiliser toutes les installations et ressources de la province afin d'accélérer les opérations de sauvetage et de secours, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Elias Hazrati, chef du Conseil de l'information du gouvernement iranien, a déclaré que le président Massoud Pezeshkian avait émis une directive spéciale pour gérer l'incident, ordonnant aux ministres concernés de prendre des mesures nécessaires.

Xinhua/VNA/CVN