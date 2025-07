Les efforts de protection des citoyens vietnamiens en cours après un accident en Allemagne

Le consulat général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a mis en place des mesures de protection des citoyens suite à un tragique accident de voiture survenu dans la rue Mainzer Landstraße, dans le quartier de Gallus, à Francfort-sur-le-Main, qui a coûté la vie à deux étudiants vietnamiens et grièvement blessé un autre.

Après avoir reçu des informations de la police locale, le consulat général a rapidement pris les mesures nécessaires. Il a été confirmé que les victimes étaient de nationalité vietnamienne : Nguyên Duy Quang et Nguyên Quang Minh, tous deux décédés, et Hoàng Trung Hiêu, dont l’état de santé est critique.

Le consul général Luu Xuân Dông a immédiatement informé l’ambassade du Vietnam en Allemagne et a chargé des représentants de contacter les autorités locales et la police. Le consulat général a également aidé les familles des victimes dans leurs démarches de visa pour leur permettre de venir en Allemagne. À ce jour, les membres de la famille de l’étudiant blessé ont obtenu les documents nécessaires auprès du bureau de l’immigration de Francfort pour lui rendre visite et prendre soin de lui.

Les jumeaux Nguyên Duy Quang et Nguyên Quang Minh, tous deux âgés de 23 ans, étudiaient à Hambourg. Leurs proches, mandatés pour représenter la famille, ainsi que des amis, des membres de la communauté vietnamienne, des enseignants de l’école professionnelle d’Altona et du personnel du Kieferorthopäden Altona, où ils avaient effectué leur stage, ont organisé une cérémonie funéraire en l’église Saint-Petri de Hambourg.

Le consulat général continuera d’apporter son aide dans les démarches légales nécessaires au rapatriement des cendres des deux étudiants, conformément à la réglementation.

Afin de soutenir les familles dans les frais de rapatriement et le long traitement de Hoàng Trung Hiêu, la communauté vietnamienne en Allemagne et ses amis prévoient d’organiser le 28 juillet une collecte de fonds au consulat général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main.

Le Dr Kambiz Ghawami, président de l’Entraide universitaire mondiale d’Allemagne et ami de longue date du Vietnam, dirigera l’initiative et coordonnera avec le Consulat général pour faciliter le processus de rapatriement. Il semblerait que les trois étudiants soient issus de familles défavorisées.

Anne Schuhmann, professeure principale des élèves à l’école professionnelle d’Altona, se souvient en larmes : "Avec leur sincérité, leur chaleur et leur ouverture d’esprit, ils apportaient toujours de la joie à toute la classe."

La Dr. Christina Essers, directrice de la clinique dentaire Kieferorthopäden d’Altona, a lu un mot touchant d’un membre du personnel : "Leur perte nous brise le cœur. Mais je suis vraiment reconnaissante de les avoir rencontrés."

