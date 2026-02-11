Les échanges culturels et humains sont au cœur des relations Vietnam - Pologne

Les liens culturels et les échanges humains demeurent un socle solide pour les relations entre le Vietnam et la Pologne, a déclaré l’ambassadrice de Pologne au Vietnam, Joanna Skoczek.

Dans un entretien accordé récemment à l’Agence Vietnamienne d’Information à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), la diplomate a souligné les valeurs communes de famille, de tradition et de renouveau qui unissent les deux nations depuis des décennies.

Photo : VNA/CVN

Partageant ses impressions sur le Nouvel An lunaire au Vietnam, Joanna Skoczek a décrit l’atmosphère festive comme riche en symbolisme et en spiritualité, les fleurs, les arbres ornementaux et les décorations de rue reflétant la vitalité, le renouveau et l’espoir d’un nouveau départ.

Elle a observé que la large participation des communautés – des espaces publics aux foyers privés, en passant par les marchés, les temples et les pagodes – souligne l’importance du Têt comme moment de recueillement, de gratitude et de vœux de santé et de bonheur.

Joanna Skoczek a également souligné les similitudes frappantes entre le Têt vietnamien et les traditions de la veille de Noël en Pologne, notamment l’importance accordée aux réunions de famille, aux repas symboliques et aux rituels partagés transmis de génération en génération. Malgré les différences de coutumes et de cuisine, elle a affirmé que l’essence des célébrations demeure universelle : réunir les êtres chers pour accueillir un nouveau départ.

Comme au Vietnam, les familles polonaises parcourent le pays, et reviennent même de l’étranger, pour se réunir durant cette période si particulière de l’année, a-t-elle noté.

La signification des réunions de famille et l’esprit festif sont universels - non seulement en Pologne, mais partout dans le monde - car ils consistent à être avec les êtres chers et à partager la joie d’un nouveau départ, a ajouté l’ambassadrice.

Joanna Skoczek a déclaré être honorée de recevoir de nombreuses invitations d'amis vietnamiens à des concerts et des rassemblements. Elle a souligné que ces occasions offrent aux visiteurs étrangers un aperçu précieux de la culture et des traditions vietnamiennes, contribuant ainsi à approfondir leur compréhension du pays et de son peuple.

Joanna Skoczek a également mis en avant la capacité du Vietnam à allier harmonieusement le respect de la tradition et la modernité, une qualité partagée par les deux pays. Elle a exprimé une admiration particulière pour la présence et l'évolution constantes des expressions culturelles traditionnelles dans le Vietnam contemporain, de l'áo dài (robe longue traditionnelle vietnamienne) portée par les femmes à l'utilisation créative des motifs folkloriques dans le design.

Au-delà de l'áo dài, elle a trouvé encourageant de voir les motifs traditionnels et ethniques de plus en plus intégrés au design moderne, des lanternes de Hôi An et des céramiques de Bat Tràng aux broderies de soie, aux objets laqués et à l'utilisation créative du bambou dans les articles ménagers – à la fois esthétiques et pratiques au quotidien.

Elle a exprimé son espoir de voyager plus largement à travers le Vietnam pour mieux comprendre les régions du pays, les traditions locales et la musique, se souvenant d'un festival de musique traditionnelle auquel elle avait assisté au Van Miêu (Temple de la Littérature) - Quôc Tu Giam début novembre de l'année dernière, dont les sons lui étaient restés longtemps en mémoire.

VNA/CVN