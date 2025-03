ASEAN - Royaume-Uni : coopération pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes

Photo : VNA/CVN

C'est le contenu de la conférence de lancement de l'étude "Réforme des règlements pour les entreprises et les consommateurs des pays de l'ASEAN - Comprendre l'impact potentiel sur l'égalité des sexes et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME)" co-organisée par le Royaume-Uni et le Centre de stratégie et de services d'évaluation (Center for Strategy and Evaluation Services - CSES), tenue jeudi 6 mars à Jakarta (Indonésie).

Ce projet de recherche fait partie de cinq programmes clés de développement du Royaume-Uni dans l’ASEAN sur l’intégration économique, les femmes, les risques et la sécurité, la promotion de la croissance, l’éducation et la sécurité sanitaire.

S’exprimant lors de l’ouverture de la conférence, l’ambassadrice du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN, Sarah Tiffin, a déclaré qu’il était essentiel pour la société de donner du pouvoir aux femmes et de les encourager à s’engager dans les affaires, l’innovation et l’autonomisation économique avant d’ajouter que pays s’engageait à soutenir l’ASEAN dans la promotion d’entreprises inclusives, qui à leur tour stimuleront la croissance économique.

L’ambassadrice Sarah Tiffin a ajouté que le Royaume-Uni mettait en œuvre six programmes clés au sein de l’ASEAN pour garantir les droits des femmes de l’ASEAN à l’ère numérique.

Lors de la conférence, la cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, l'ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes entrepreneures et des MPME, à travers l'ASEAN.

La diplomate vietnamienne a déclaré que les réformes stratégiques pouvaient encourager les entreprises dirigées par des femmes à croître et à réussir.

Les conférenciers ont discuté de questions telles que les solutions permettant aux PME gérées par des femmes d'utiliser et de protéger les droits de propriété intellectuelle, l'élaboration d'un cadre de réforme réglementaire efficace pour améliorer l'efficacité des MPME et des projets d'autonomisation économique des femmes dans l'ASEAN.

VNA/CVN