Les deux présidents vietnamien et russe rencontrent la presse

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, effectue une visite d’État au Vietnam les 19 et 20 juin 2024. Après la cérémonie d'accueil à Hanoï, les deux présidents vietnamien et russe se sont entretenus. À l’issue de leur entretien, ils ont rencontré la presse.

S'exprimant lors de la conférence de presse, le président Tô Lâm a souligné que la visite revêtait une signification très importante, en particulier dans le contexte où les deux pays fêtaient cette année le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux dans les relations d'amitié Vietnam - Russie et célébraient le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam appréciait toujours l'aide enthousiaste du peuple russe à sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationale d'hier ainsi que dans l’œuvre de l’édification et du développement du pays d'aujourd'hui.

Les relations d’amitié traditionnelle de longue date

Le Vietnam poursuit la politique constante de considérer la Russie comme l'un des partenaires importants de premier plan et souhaite développer conjointement les relations d’amitié traditionnelle de longue date que les générations de dirigeants et de peuples des deux pays avaient travaillé dur pour les cultiver, a ajouté le dirigeant vietnamien.

Informant l’entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine, le président Tô Lâm a annoncé que les deux parties avaient adopté une Déclaration commune visant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les ministères, branches et agences des deux parties ont signé de nombreux accords de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, de la justice, de l'entraînement physique et des sports, pour continuer à perfectionner la base juridique et à approfondir la coopération bilatérale, a souligné le dirigeant vietnamien.

Selon le président, les deux parties étaient convenues d'orientations et de mesures majeures visant à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ; du renforcement des relations bilatérales sur la base de la confiance mutuelle, de l'égalité, du bénéfice mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international ; de ne pas créer une alliance avec un tiers pour prendre des mesures préjudiciables à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et aux intérêts fondamentaux de chacun et de ne pas lutter contre un tiers.

Promouvoir la confiance politique

Les deux parties ont également affirmé la poursuite de promouvoir la confiance politique à travers les échanges de délégations à tous les niveaux, la promotion des mécanismes juridiques du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des ministères, des branches et des localités.

Le président a déclaré que les deux parties continueraient de négocier pour améliorer l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne ; de faire des efforts pour éliminer les difficultés et les obstacles causés par les impacts défavorables de l'économie mondiale afin de promouvoir le commerce et l'investissement ; de soutenir des projets clés dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, en créant notamment des conditions favorables permettant aux entreprises des deux pays d'étendre leurs investissements et leurs opérations sur le territoire de l'autre, conformément aux lois des deux pays, au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties se sont accordées pour rechercher et élargir leur coopération dans les domaines des énergies nouvelles et des énergies propres, contribuer ainsi à la transformation verte et au développement durable, promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité et répondre aux défis de sécurité non traditionnels.

Selon le chef de l’État vietnamien, les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les transports, les sciences et technologies et de l'innovation, l'éducation et la formation, la formation professionnelle, la culture, l’art, le tourisme et les échanges entre les peuples, de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté des citoyens vietnamiens en Russie et des citoyens russes au Vietnam puisse vivre, étudier et travailler de manière stable, servant ainsi de pont important dans les relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Soutien à la résolution des différends par des moyens pacifiques



Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont affirmé leur soutien à l’édification d'un système de relations internationales démocratique, équitable et transparent, fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies, notamment en ne recourant pas à la force ni à la menace d’y recourir. Elles ont en outre affirmé leur soutien à la résolution des différends par des moyens pacifiques, à la promotion d’un nouveau système commercial multilatéral, élargi, inclusif, transparent et ouvert, sans discrimination, fondé sur les principes de l'Organisation mondiale du commerce.

Elles ont également affirmé leur soutien à une structure régionale Asie-Pacifique équitable, indivisible et transparente avec le rôle central de l'ASEAN, basé sur le droit international, à la promotion de la connectivité économique, y compris dans le cadre de l’APEC, du G20, de l’ASEAN et de la Coopération économique Asie-Europe. Elles ont déclaré saluer le renforcement de la coopération entre la Russie et la sous-région du Mékong, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune de la région comme dans le monde.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé leur soutien à la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, au non-recours à la force ou à la menace de recourir à la force, à la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), aux négociations pour parvenir à un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC), conformément au droit international.

Le président Vladimir Poutine a affirmé que son entretien avec le président Tô Lâm s'était déroulé dans une bonne ambiance, permettant ainsi d’adopter une déclaration commune soutenant les principes du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam.

Affirmant son soutien à la poursuite de la promotion de la coopération économique et commerciale, un pilier important du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, le président Vladimir Poutine a affirmé que l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne en 2016 avaient créé des conditions favorables permettant aux deux pays d'accéder à leurs marchés respectifs et d'élargir les secteurs d’investissement.

Le président Vladimir Poutine a déclaré espérer que cette visite d'État au Vietnam contribuerait à créer un élan important, à promouvoir la coopération dans tous les domaines, ainsi qu'à aider les deux parties à identifier et à convenir d’orientations et de mesures pour renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Auparavant, les présidents Tô Lâm et Vladimir Poutine ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération signés à l’occasion de la visite du dirigeant russe.

Ces documents comprennent, entre autres, un accord entre les gouvernements du Vietnam et de la Russie sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, le programme de coopération pour la période 2024-2025 entre les ministères vietnamien et russe de la Justice, un mémorandum d'accord sur la feuille de route pour la mise en œuvre du projet de centre de sciences et technologies nucléaires sur le territoire du Vietnam entre le ministère des Sciences et des Technologies et le groupe Rosatom, un accord de coopération et d'échange scientifique entre l'Académie vietnamienne des sciences sociales et l'Académie présidentielle russe de l'économie nationale et de l'administration publique (RANEPA), un accord de coopération entre l'Université de Hanoï et RANEPA…

