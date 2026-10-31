Les députés misent sur la connectivité régionale et l’économie frontalière

Lors de la 2ᵉ session de la XVIᵉ législature, les députés ont poursuivi, dans la matinée du 31 octobre, leurs débats sur le plan de développement socio-économique et le budget de l’État.

>> L’Assemblée nationale propose d’abolir le sursis pour des infractions commerciales

>> Une croissance à deux chiffres dans le respect de la stabilité macroéconomique

>> Assemblée nationale : investissements et ressources au cœur de la 2ᵉ session

Photo : VNA/CVN

Saluant l’action du gouvernement ainsi que les efforts déployés par les ministères et les collectivités locales, qui ont permis de maintenir une croissance soutenue et la stabilité macroéconomique, les députés ont souligné l’importance de préserver ces acquis pour atteindre l’objectif d’une croissance d’au moins 10% en 2027. Ils ont également avancé des propositions concrètes visant à renforcer la connectivité régionale et à stimuler le développement socio-économique de la région moyenne et montagneuse et de l’économie frontalière.

Soulignant le rôle stratégique de la région moyenne et montagneuse du Nord en matière de défense, de sécurité et de préservation des forêts, la députée Ta Thi Yên, de la province de Diên Biên, a insisté sur la nécessité d'offrir des moyens de subsistance durables aux habitants locaux, en particulier aux minorités ethniques.

Elle a souligné les effets positifs de la politique de paiement des services environnementaux forestiers et salué la décision du gouvernement sur les services de séquestration et de stockage du carbone forestier, qui ouvre de nouvelles possibilités de mobilisation de ressources pour la protection et le développement des forêts. Elle a appelé à mettre en œuvre efficacement ces politiques, à évaluer les bénéfices réels pour les communautés et les personnes qui protègent directement les forêts, et à garantir une gestion transparente et conforme à la réglementation des recettes générées. Ces mesures contribuent à améliorer les conditions de vie des populations montagnardes, tout en protégeant les ressources en eau et l’environnement écologique.

Évoquant les difficultés à attirer les investissements dans la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, liées aux coûts de transport élevés, à la dispersion des zones de production et au manque d’infrastructures logistiques, la députée Ta Thi Yên a préconisé de développer les infrastructures de transport reliant les zones de production aux installations de transformation, aux postes-frontières et aux marchés.

Elle a également encouragé l'exploitation optimale des nouveaux espaces issus de la réorganisation administrative, en valorisant les atouts locaux tels que l'économie forestière, les plantes médicinales, l'industrie de transformation et le tourisme culturel et paysager.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la députée Doàn Thi Lê An, de la province de Cao Bang, s'est concentrée sur le développement de l'économie frontalière en proposant des mécanismes relatifs à la création de fonds fonciers propres et à la sélection des investisseurs.

Malgré les opportunités de commerce offertes par les postes frontaliers de Tà Lung et Trà Linh ainsi que par la nouvelle autoroute, la topographie escarpée et les lourdeurs administratives ralentissent les projets.

Elle a proposé que le gouvernement soumette à l’Assemblée nationale un mécanisme pilote de constitution de réserves foncières dans certaines zones prioritaires des zones économiques frontalières, notamment pour les infrastructures logistiques et les entrepôts, avec des garanties en matière d’indemnisation, de réinstallation, de transparence et de contrôle de l’utilisation des terrains.

Concernant la sélection des investisseurs, la députée Doàn Thi Lê An a souligné la nécessité d’attirer dans les zones économiques frontalières montagneuses des entreprises disposant de solides capacités financières, d’expérience et aptes à organiser des chaînes de services. Elle a préconisé d’appliquer pleinement les mécanismes de sélection des investisseurs et les procédures d’investissement spéciales prévus aux articles 23 et 28 de la Loi sur l’investissement de 2025, tout en étudiant des mécanismes de sélection d’investisseurs stratégiques pour certains projets d’infrastructures logistiques, d’entrepôts et de commerce à fort effet d’entraînement.

Enfin, la députée Thái Thi An Chung (Nghê An) a proposé de ne plus répartir séparément les crédits d’investissement public entre les différents programmes nationaux après leur fusion, notamment ceux consacrés à la culture, à l’éducation et à la santé. Une allocation globale des ressources offrirait aux autorités locales davantage d’autonomie et de souplesse dans leur mise en œuvre.

VNA/CVN