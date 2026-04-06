Les députés envisagent de faire du 24 novembre la Journée de la culture

Le 24 novembre devrait être officiellement reconnu comme la Journée de la culture vietnamienne et désigné comme jour férié entièrement rémunéré, selon un projet de résolution visant à dynamiser le développement culturel du pays et à élargir l'accès du public aux arts et au patrimoine.

>> L'histoire et la culture vietnamiennes à l'honneur dans les salles de classe de Singapour

>> La culture au cœur de la stratégie de développement du Vietnam

>> Réveiller les ressources endogènes au service du développement culturel

Photo : VNA/CVN

Cette proposition figure dans les documents d'évaluation d'un projet de résolution de l'Assemblée nationale sur les mécanismes et politiques novateurs pour le développement culturel, publiés par le ministère de la Justice. Le projet, préparé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, devrait être soumis aux parlementaires pour examen.

Selon cette proposition, les travailleurs auraient droit à un jour de congé payé le 24 novembre de chaque année. Ce jour-là, l'entrée serait gratuite dans les institutions culturelles et sportives publiques de tout le pays, permettant ainsi un accès plus large aux musées, théâtres, bibliothèques, stades et autres infrastructures.

Le projet de résolution comprend 10 articles qui définissent son champ d'application, les principes des mécanismes spéciaux, la mobilisation des ressources d'investissement, les incitations financières, le fonctionnement des institutions culturelles et sportives, les garanties de financement et les politiques de soutien aux talents culturels et sportifs.

Investissements culturels et sportifs

Afin d'accélérer les projets clés, le projet autorise la réalisation d'investissements culturels et sportifs urgents, pilotés par les autorités centrales, même s'ils ne figurent pas encore dans les plans directeurs existants. Ces projets seront ultérieurement intégrés aux plans provinciaux et sectoriels lors des révisions. Les conseils populaires locaux seront également autorisés à ajouter des projets d'investissement public à moyen terme dans les secteurs de la culture et du sport, sans attendre le prochain cycle de planification.

Les autorités provinciales seront tenues d'allouer des terrains suffisants aux infrastructures culturelles et sportives, ainsi qu'au développement de pôles d'excellence en industries créatives.

Un ensemble d'incitations fiscales et financières est proposé pour encourager la participation du secteur privé. Les expositions culturelles, les spectacles artistiques, la production, la distribution et la projection de films seraient soumis à un taux de TVA de 5%.

Les entreprises investissant dans les secteurs de la culture et du divertissement pourraient bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant quatre ans, suivie d'une réduction de 50% les années suivantes, avec des incitations renforcées pour les projets situés dans des zones confrontées à des difficultés socio-économiques.

Le projet de loi propose également des exonérations d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les experts, les scientifiques et les personnes aux talents particuliers travaillant dans des start-ups culturelles et de divertissement. Les objets d'art et les antiquités importés et rapatriés au Vietnam seraient exonérés de droits d'importation, tandis que les procédures d'exportation et de réimportation temporaires d'œuvres d'art de valeur pour des expositions internationales seraient simplifiées.

Afin de garantir un financement stable, l'État s'engage à consacrer chaque année à la culture au moins 2% du budget total, avec des augmentations progressives en fonction des besoins de développement. La priorité serait accordée à l'infrastructure nationale de données culturelles, aux plateformes numériques et aux modèles émergents tels que les musées numériques et les théâtres itinérants.

Des mesures préférentielles sont également prévues pour les artistes et les sportifs, notamment des allocations professionnelles pour les interprètes d'arts traditionnels et spécialisés, ainsi que des mécanismes de recrutement plus souples pour les talents exceptionnels.

Si elle est approuvée par l'Assemblée nationale, cette mesure porterait à 12 le nombre total de jours fériés annuels du pays. Le calendrier actuel comprend un jour pour le Jour de l'An, cinq jours pour le Nouvel An lunaire (Têt), un jour pour la commémoration des rois Hùng, deux jours pour les vacances du 30 avril au 1er mai et deux jours marquant la Fête nationale.

VNA/CVN