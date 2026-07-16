Les Dao tracent leur propre voie vers la prospérité à Quang Ninh

Les routes en béton ne relient plus seulement les villages des Dao au reste de la province de Quang Ninh (Nord) : elles ouvrent aussi de nouvelles perspectives de développement. En quelques années, de nombreuses familles ont changé d’état d’esprit, passant de l’assistanat à l’initiative, en s’appuyant sur l’entraide pour sortir durablement de la pauvreté et valoriser les ressources de leurs terres.

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Photo : My Dung/CVN

Quand les mentalités évoluent

Il y a une dizaine d’années encore, la saison des pluies était un véritable cauchemar pour de nombreux villages Dao de Ba Chè, Hoành Mô et Binh Liêu. Les pistes devenaient impraticables, compliquant le transport des produits agricoles et les trajets des enfants vers l’école. Aujourd’hui, les routes en béton ont non seulement désenclavé ces localités, mais elles ont aussi favorisé l’émergence d’une nouvelle dynamique de développement.

Alors qu’autrefois de nombreux ménages dépendaient de l’aide publique, des modèles de production plus autonomes voient désormais le jour, portés par des habitants qui investissent, innovent et recherchent de nouvelles opportunités.

Cette évolution est le fruit de la mise en œuvre coordonnée des politiques de développement destinées aux zones de minorités ethniques, montagneuses, frontalières et insulaires dans le cadre des programmes nationaux ciblés.

La Résolution N°06-NQ/TU du 17 mai 2021 du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, consacrée au développement socio-économique durable de ces territoires pour la période 2021-2025 avec une vision à l’horizon 2030, a notamment permis de mobiliser plusieurs billions de dôngs pour financer les infrastructures, soutenir les moyens de subsistance, développer la production et améliorer les conditions de vie des populations.

Grâce à ces investissements, les habitants développent progressivement leurs propres capacités et s’engagent activement dans leur développement, plutôt que de dépendre uniquement des aides extérieures.

À l’image de l’ensemble des minorités ethniques de Quang Ninh, les Dao voient leurs conditions de vie s’améliorer grâce au développement de l’économie forestière, des plantes médicinales, du tourisme communautaire et de nouveaux modèles économiques.

Des jeunes pionniers de l'entrepreneuriat

Cette évolution est particulièrement visible chez les jeunes, qui osent rompre avec les méthodes agricoles traditionnelles pour expérimenter de nouveaux modèles économiques.

Photo : My Dung/CVN

Dans la commune montagneuse de Quang Duc, Truong A Si (né en 1990), membre de l’ethnie Dao, a ainsi emprunté plus de 800 millions de dôngs afin de créer un élevage de rats de bambou. Les débuts ont été difficiles : manque d’expérience, maîtrise technique encore limitée et débouchés incertains.

Outre ses propres efforts, il a bénéficié de l’accompagnement des autorités locales, qui l’ont conseillé sur les techniques d’élevage, mis en relation avec des exploitations performantes et aidé à trouver des acheteurs.

Après plus de deux années de persévérance, son exploitation compte aujourd’hui plusieurs centaines de rats de bambou destinés à la reproduction et à la commercialisation. Son élevage fonctionne désormais en circuit fermé et lui procure chaque année un revenu de 300 à 400 millions de dôngs.

"J'espère que chacun pourra travailler et se développer avec les autres. Lorsque l'économie sera plus solide, la vie s'améliorera et notre pays progressera lui aussi", confie Truong A Si.

Son succès inspire désormais de nombreux habitants de la région, venus visiter son exploitation avant de se lancer à leur tour.

Des politiques qui favorisent l'autonomie

Dans plusieurs locatiés montagneuses de Quang Ninh, les résultats montrent que des politiques adaptées et un accompagnement efficace permettent aux populations de développer durablement leur économie.

À Ba Che, de nombreux ménages Dao développent une économie forestière durable en valorisant les grands arbres et les plantes médicinales cultivées sous couvert forestier, ce qui leur assure des revenus stables tout en contribuant à la protection de l’environnement.

À Binh Liêu, la politique de préservation et de valorisation du patrimoine culturel des minorités ethniques, associée au développement du tourisme dans le cadre du Projet 6 du Programme national ciblé 1719 (2021-2025), favorise l’essor du tourisme communautaire, renforce l’identité culturelle dao et crée de nouvelles sources de revenus.

De plus en plus de jeunes Dao choisissent ainsi de revenir vivre dans leur village pour développer des hébergements chez l’habitant, des produits OCOP (produits artisanaux et de proximité), l’agriculture biologique ou des activités artisanales. Beaucoup utilisent également les plateformes numériques pour promouvoir leurs produits et leur culture.

Photo : My Dung/CVN

Parmi eux figure Chiu Thi Hiên (28 ans), de l’ethnie Dao Thanh Phan, originaire de la commune de Luc Hôn. Diplômée en agriculture et foresterie, elle est revenue dans son village afin de créer une chaîne TikTok consacrée à la culture, au mode de vie et à la médecine traditionnelle de son ethnie, tout en commercialisant en ligne les produits phytothérapeutiques élaborés par sa famille.

Elle a bénéficié de formations gratuites organisées par les autorités locales sur la transformation numérique, les techniques de diffusion en direct et la promotion commerciale sur les plateformes numériques, ce qui lui a permis d'élargir sa clientèle.

"J'espère que davantage de personnes découvriront la culture et les remèdes traditionnels des Dao Thanh Phan. Les réseaux sociaux permettent non seulement de faire connaître nos produits, mais aussi de valoriser notre patrimoine culturel. La diffusion de notre culture ouvre également de nouvelles perspectives de développement économique", explique-t-elle.

Photo : My Dung/CVN

Tous partagent la même volonté : abandonner progressivement l’attentisme pour créer eux-mêmes leurs moyens de subsistance et contribuer activement au développement économique de leur communauté.

L’homme au cœur du développement

De nombreux cadres issus de l’ethnie Dao occupent aujourd’hui des responsabilités importantes au niveau local. Véritables relais entre les autorités et la population, ils ne se contentent pas d’appliquer les politiques publiques : ils font également remonter les réalités du terrain afin d’adapter les actions aux spécificités locales.

Les nouvelles routes, les nouveaux modèles économiques et les logements plus confortables sont le résultat non seulement des investissements publics, mais aussi de la mobilisation des populations elles-mêmes.

En développant des moyens de subsistance durables sur leurs terres ancestrales, les habitants renforcent également leur solidarité, participent à la construction de nouvelles zones rurales, préservent la sécurité et l’ordre public et contribuent à la protection de la frontière du Nord-Est, créant ainsi les conditions d'un développement durable.

Tâm An/CVN