Dà Nang : un reporter de Hong Kong et sa randonnée sur la "montagne des singes"

À l’écart du rythme urbain de Dà Nang, les sentiers de la péninsule de Son Trà offrent des vues sur la côte ainsi qu’une aventure de découverte des doucs à pattes rouges, une espèce en voie de disparition.

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Photo : VNA/CVN

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les touristes visitent Dà Nang, dans le Centre du Vietnam : ses plages magnifiques, sa proximité avec la ville touristique de Hôi An, ainsi que sa cuisine et sa vie nocturne. Mais selon Andrew Sun de South China Morning Post (Hong Kong - Chine), les excursions dans la nature accessible depuis la ville sont encore peu connues.

S’avançant depuis le centre-ville vers le nord-est, la péninsule de Son Trà est une réserve naturelle luxuriante d’environ 60 km² - soit environ les deux tiers de la superficie de l’île de Hong Kong (Chine).

Photo : VNA/CVN

Selon ce reporter, Son Trà ne possède en réalité que peu de véritables sentiers de randonnée, en partie afin de protéger ses animaux, parmi lesquels plus de 100 espèces d’oiseaux, d’innombrables papillons, des cerfs, des serpents, des macaques ainsi que "les magnifiques mais menacés doucs à pattes rouges". Sur les quelques 3.000 spécimens de ces primates herbivores encore présents dans le monde, environ 2.000 vivent sur la péninsule de Son Trà. Ils constituent la principale attraction de cette destination pour les amateurs de faune.

Pour son expédition autour de la "montagne des signes", nom donné par les Américains à Son Trà et depuis adopté par les habitants locaux, Andrew Sun est accompagné par Chu Duc Huy, un guide de Next Continent, cabinet de conseil en faune sauvage et spécialiste du tourisme en nature au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

"La meilleure période pour venir, c’est après la saison des pluies, à partir de mars. En avril, il peut y avoir jusqu’à 4.000 espèces de papillons qui émergent", explique Chu Duc Huy. "Les jeunes commencent à y venir pour randonner en groupe. C’est une tendance sur TikTok. Ils viennent, tournent des vidéos le week-end et montent jusqu’au sommet."

Ce n’est toutefois pas une promenade de tout repos. L’ascension fait environ 10 km sur une route partagée avec des véhicules, et mène à un sommet culminant à 700 mètres (2.300 pieds).

Le reporter de South China Morning Post effectue une partie de l’excursion en voiture et une autre à pied. À pied, il peut observer de nombreux lézards des jardins orientaux, reconnaissables à leur teinte orange caractéristique, se prélassant au soleil au bord de la route et sur le sommet des barrières.

Photo : VNA/CVN

Il est remarquable que Son Trà n’ait pas été surexploitée. En fait, la randonnée sur certains sentiers a été interdite pendant une période à la suite de glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Le camping reste interdit, car certains visiteurs ont déclenché des incendies de colline.

Heureusement, sur son trajet, Andrew Sun peut observer des doucs à pattes rouges. "Un mâle dominant se repose dans un arbre, tandis que plusieurs femelles et petits se nourrissent sur une branche plus haute. Nous avançons lentement, tandis que le langur semble totalement indifférent à notre présence. Il sait que nous ne sommes pas des prédateurs et ne s’intéresse pas à nos biens, puisque les doucs ne mangent que des plantes et des fruits", raconte-t-il.

Vân Anh/CVN (Selon South China Morning Post)