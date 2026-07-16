Dà Nang, un été sous les feux d’artifice du monde

>> Le DIFF dynamise la haute saison touristique à Dà Nang
>> Le Portugal remporte le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang 2026
>> Le DIFF 2026 attire plus de 2,72 millions de visiteurs à Da Nang
|Le Portugal confirme son statut de champion avec une prestation magistrale.
À chaque soirée de compétition, les tribunes ont affiché complet, les billets se sont arrachés très tôt, tandis que les axes longeant la rivière Hàn, les ponts et les bateaux de croisière étaient pris d’assaut par le public venu admirer les spectacles pyrotechniques.
|Les feux d’artifice embrasent le ciel au-dessus de la rivière Hàn.
Pour le tourisme de Dà Nang, le signal est particulièrement encourageant. Au lieu de ne provoquer qu’un simple pic de fréquentation le temps d’un week-end, le DIFF contribue désormais à maintenir un flux régulier de visiteurs pendant plusieurs semaines d’affilée, permettant aux hôtels, restaurants, agences de voyages, transporteurs et sites de loisirs d’optimiser leur activité, leur taux de remplissage et leurs recettes.
|Les feux d’artifice de Dà Nang attirent toujours une foule dense de spectateurs.
|L’équipe chinoise a signé l’une des prestations pyrotechniques les plus marquantes de cette édition du DIFF.
Cette année, le festival a surtout franchi un nouveau cap en étant classé par le magazine de voyage Travel + Leisure parmi les neuf festivals les plus incontournables au monde, devenant ainsi le seul représentant du Vietnam dans ce palmarès prestigieux. Cette distinction consacre la montée en puissance d’un événement que la ville et Sun Group soutiennent avec constance depuis 2017, à coups d’investissements se chiffrant à plusieurs centaines de milliards de dôngs par saison.
|Sous les explosions de lumière et de couleur, la nuit se mue en un spectaculaire tableau pyrotechnique.
Si les derniers feux se sont évanouis dans le ciel de la rivière Hàn, l’ambition de Dà Nang de s’imposer comme ville des grands festivals internationaux demeure intacte. Après cet été flamboyant, la cité entend continuer d’attirer les visiteurs avec une nouvelle série d’événements, de festivals et de produits touristiques inédits, prolongeant l’élan d’une destination dynamique, moderne et en perpétuel renouvellement.
Texte et photos : Phuong Nga - Sun Group/CVN