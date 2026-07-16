Dà Nang, un été sous les feux d’artifice du monde

Pendant plus de deux mois, des centaines de milliers de visiteurs ont afflué vers le Centre pour vibrer au rythme du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF 2026), organisé avec le concours du Comité populaire municipal et de Sun Group.

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À chaque soirée de compétition, les tribunes ont affiché complet, les billets se sont arrachés très tôt, tandis que les axes longeant la rivière Hàn, les ponts et les bateaux de croisière étaient pris d’assaut par le public venu admirer les spectacles pyrotechniques.

Pour le tourisme de Dà Nang, le signal est particulièrement encourageant. Au lieu de ne provoquer qu’un simple pic de fréquentation le temps d’un week-end, le DIFF contribue désormais à maintenir un flux régulier de visiteurs pendant plusieurs semaines d’affilée, permettant aux hôtels, restaurants, agences de voyages, transporteurs et sites de loisirs d’optimiser leur activité, leur taux de remplissage et leurs recettes.

Cette année, le festival a surtout franchi un nouveau cap en étant classé par le magazine de voyage Travel + Leisure parmi les neuf festivals les plus incontournables au monde, devenant ainsi le seul représentant du Vietnam dans ce palmarès prestigieux. Cette distinction consacre la montée en puissance d’un événement que la ville et Sun Group soutiennent avec constance depuis 2017, à coups d’investissements se chiffrant à plusieurs centaines de milliards de dôngs par saison.

Si les derniers feux se sont évanouis dans le ciel de la rivière Hàn, l’ambition de Dà Nang de s’imposer comme ville des grands festivals internationaux demeure intacte. Après cet été flamboyant, la cité entend continuer d’attirer les visiteurs avec une nouvelle série d’événements, de festivals et de produits touristiques inédits, prolongeant l’élan d’une destination dynamique, moderne et en perpétuel renouvellement.

Texte et photos : Phuong Nga - Sun Group/CVN