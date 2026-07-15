Le Vietnam, nouvel épicentre du tourisme en Asie du Sud-Est

Le magazine économique américain Fortune estime que le Vietnam s'impose aujourd'hui comme le nouveau " point chaud " du tourisme en Asie du Sud-Est, porté par l'essor de destinations telles que Phu Quôc et Sa Pa.

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Photo : VNA/CVN

Derrière les records d'arrivées de visiteurs internationaux se dessine une combinaison de politiques d'ouverture et d'un rôle croissant du secteur privé dans la création d'écosystèmes touristiques de classe mondiale.

Il y a encore quelques années, la Thaïlande constituait presque systématiquement le premier choix des voyageurs internationaux en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la donne évolue rapidement. Selon Fortune, le Vietnam a accueilli, pour la première fois, plus de 21 millions de visiteurs internationaux en 2025, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Plus remarquable encore, le pays a dépassé la Thaïlande pour devenir la destination la plus prisée des touristes chinois, avec environ 5,3 millions de visiteurs au cours de la même année.

Visas et infrastructures

Au-delà de la croissance du nombre de visiteurs, le tourisme représente désormais près de 10% du PIB vietnamien et devrait générer environ 41 milliards de dollars de recettes en 2026. Pour le Dr. Lê Hông Hiêp, chercheur principal et coordinateur du Programme d'études vietnamiennes à l'Institut Yusof Ishak (ISEAS) de Singapour, le Vietnam est désormais en concurrence avec la Thaïlande et la Malaisie pour devenir la première destination touristique de la région.

Autre évolution marquante, la croissance ne se concentre plus uniquement dans les grandes agglomérations, mais s'étend désormais à des destinations riches d'une forte identité culturelle. Des données de Klook, citées par Fortune, montrent que le nombre de visiteurs à Phu Quôc (province d'An Giang, Sud) et à Sa Pa (province de Lào Cai, Nord) a plus que doublé en 2025. D'après CS Soong, vice-président chargé du développement commercial de Klook, les voyageurs privilégient de plus en plus les destinations offrant une immersion dans la nature et les cultures locales.

Photo : VNA/CVN

En moins de dix ans, Phu Quôc est passée d'environ 1,45 million de visiteurs en 2016 à plus de 8,1 millions en 2025. L'an dernier, Sa Pa a accueilli près de 4,3 millions de visiteurs. De son côté, Dà Nang continue d'affirmer son statut de pôle touristique majeur grâce à une offre toujours plus diversifiée de complexes hôteliers, d'activités de loisirs et d'événements internationaux.

Selon Fortune, plusieurs facteurs expliquent cette progression : une politique de visas de plus en plus ouverte, l'expansion du transport aérien, les investissements dans les infrastructures et l'implication croissante du secteur privé dans le développement des destinations.

Premièrement, le Vietnam a étendu l'exemption de visa à 39 pays et territoires et prolongé la durée de séjour autorisée pour plusieurs marchés prioritaires, facilitant ainsi le choix du Vietnam par les voyageurs internationaux. Selon Alexandra Murray, vice-présidente et directrice régionale Asie du Sud-Est de Hilton, cet assouplissement permet aux touristes de prendre plus rapidement leur décision, notamment pour les séjours de longue durée.

Deuxièmement, le pays investit massivement dans les infrastructures de transport et la connectivité internationale. De nouvelles liaisons aériennes sont régulièrement inaugurées, tandis que de grands projets d'infrastructures voient le jour, notamment ceux destinés à accueillir l'APEC 2027 à Phu Quôc. Ces investissements créent les conditions nécessaires au développement de segments à forte valeur ajoutée, tels que le tourisme de luxe, le tourisme d'affaires (MICE) ou encore le tourisme de bien-être.

Fortune souligne toutefois que les infrastructures et les politiques publiques ne constituent que les conditions préalables du succès. Une destination ne se distingue pas uniquement par sa capacité à attirer des visiteurs, mais aussi par son aptitude à leur offrir des expériences suffisamment riches pour prolonger leur séjour, accroître leurs dépenses et les inciter à revenir.

C'est précisément dans ce domaine que le secteur privé joue aujourd'hui un rôle déterminant, en passant d'une simple valorisation des ressources naturelles à la création de véritables écosystèmes touristiques intégrés.

Destinations en plein essor

Photo : VNA/CVN

Phu Quôc en est l'un des exemples les plus emblématiques. Autrefois réputée essentiellement pour ses paysages naturels, la partie sud de l'île est devenue un vaste complexe associant tourisme, hôtellerie et divertissement. En près d'une décennie, Sun Group a profondément transformé cette région grâce à Sun World Hon Thom, au plus long téléphérique à trois câbles du monde, à Sunset Town, au Kiss Bridge ainsi qu'à des spectacles multimédias et des feux d'artifice quotidiens. L'ensemble offre une expérience continue, du matin jusqu'à la nuit, encourageant les visiteurs à prolonger leur séjour et à augmenter leurs dépenses.

À cette offre s'ajoute la présence de grandes enseignes hôtelières internationales telles que JW Marriott Phu Quoc, New World Phu Quoc et La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, qui contribuent à élever le niveau des prestations. La coopération entre les investisseurs vietnamiens et les grandes chaînes hôtelières internationales renforce ainsi l'attractivité du Vietnam auprès de la clientèle étrangère.

À Sa Pa, le tournant ne s'explique pas uniquement par la mise en service du téléphérique de Fansipan, mais également par le repositionnement stratégique de la destination. Le complexe Sun World Fansipan Legend, associé à l'hôtel Hôtel de la Coupole - MGallery Sa Pa, a transformé cette destination, autrefois principalement réputée pour le trekking, en un lieu de villégiature, de découverte culturelle et d'expériences accessibles toute l'année, permettant une meilleure valorisation des paysages et de l'identité culturelle du Nord-Ouest.

Au-delà du développement de nouvelles destinations, les entreprises vietnamiennes renforcent également leur coopération avec de grands groupes internationaux. Fortune cite notamment le projet d'extension de l'aéroport international de Phu Quôc, mené par Sun Group en partenariat avec Changi Airport Group. Cet investissement, ainsi que plusieurs autres projets d'envergure, est réalisé en préparation du sommet de l'APEC 2027, qui se tiendra dans la zone spéciale de Phu Quôc.

Selon Alexandra Murray, la rapidité avec laquelle ces grands projets touristiques sont réalisés au Vietnam est un phénomène qu'elle affirme "n'avoir jamais observé dans aucun autre pays, y compris au Moyen-Orient".

Toutefois, Fortune rappelle que cette croissance ne pourra être durable que si elle s'accompagne d'une amélioration continue de la qualité. Selon les experts interrogés par le magazine, le Vietnam poursuit son développement tout en tirant les enseignements de l'expérience d'autres pays. Il accorde également une grande importance à l'adoption des meilleures pratiques internationales afin de bâtir un modèle touristique durable et de consolider ses performances sur le long terme.

Quê Anh/CVN