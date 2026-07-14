Le train Thông nhât parmi les plus beaux voyages ferroviaires du monde

La ligne ferroviaire Nord-Sud du Vietnam, longue de 1.726 km et traversant des villes historiques, des stations balnéaires et des paysages côtiers pittoresques, a été désignée comme l’une des routes les plus pittoresques du monde par le magazine de voyage américain Travel+Leisure .

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Dans un récent article consacré aux plus beaux itinéraires ferroviaires de la planète, Travel + Leisure recommande la ligne Nord-Sud vietnamienne comme une expérience incontournable pour les amateurs de voyages en train et de grands espaces.

Connue sous le nom de train Thông nhât (Réunification), cette ligne relie Hanoï à Hô Chi Minh-Ville sur environ 1.725 km. Elle permet aux voyageurs de découvrir plusieurs destinations emblématiques du pays tout en longeant certains des plus beaux littoraux d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Selon le magazine, six trains assurent chaque jour la liaison dans les deux sens. Les billets peuvent être achetés directement auprès de la Société des chemins de fer du Vietnam ou sur des plateformes internationales de réservation. En raison d'une forte demande, notamment pendant la haute saison touristique, il est recommandé de réserver plusieurs semaines à l'avance.

Le trajet complet dure un peu plus de trente heures et dessert plusieurs destinations majeures, notamment Huê, Dà Nang et Nha Trang. Tout au long du voyage, les passagers profitent de paysages variés mêlant rizières, villages paisibles et magnifiques panoramas côtiers.

Le magazine souligne qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer l'intégralité du parcours en une seule fois. Les billets étant vendus par tronçon, les voyageurs peuvent interrompre leur itinéraire pour visiter les différentes étapes avant de reprendre le train. Il recommande notamment d'effectuer le trajet de nuit entre Hanoï et Huê, d'y séjourner quelques jours pour découvrir l'ancienne cité impériale, avant de poursuivre vers Dà Nang, Nha Trang puis Hô Chi Minh-Ville.

Pour les trajets nocturnes, Travel + Leisure privilégie les compartiments climatisés à quatre couchettes, équipés de matelas, d'oreillers et d'une porte verrouillable, offrant davantage de confort et d'intimité. Les compartiments à six couchettes constituent une solution plus économique, mais disposent d'un espace plus restreint.

À bord, les voyageurs peuvent déguster des plats inspirés de la cuisine vietnamienne, tandis qu'un chariot de restauration propose boissons et collations tout au long du trajet. En revanche, les trains ne disposent pas encore d'une connexion Wi-Fi. Les passagers souhaitant travailler ou rester connectés sont donc invités à prévoir une carte SIM avec données mobiles ou tout autre moyen d'accès à Internet.

Photo : VNA/CVN

Le point fort du voyage reste, selon Travel + Leisure, le tronçon d'environ deux heures et demie entre Huê et Dà Nang. Le train serpente sur les pentes du col de Hai Vân (col des Nuages) dominant la Mer Orientale, offrant l'un des plus spectaculaires parcours ferroviaires côtiers d'Asie.

Le magazine évoque également le futur projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, dont le coût est estimé à près de 67 milliards de dollars. Les travaux devraient débuter en 2027 pour une mise en service prévue en 2035. Cette nouvelle ligne permettra de relier Hanoï à Hô Chi Minh-Ville en environ cinq heures.

D'ici à son entrée en service, Travel + Leisure estime que le train Thông Nhât (Réunification) demeure la meilleure façon de découvrir, à un rythme paisible, la richesse des paysages, de la culture et de la vie quotidienne du Vietnam.

Thu Huong/CVN