Un réseau de passerelles maritimes pour admirer les éoliennes à Cà Mau

Dans la commune de Vinh Hâu, un réseau de passerelles maritimes, long de 17 km, permet aux visiteurs de découvrir des dizaines d'éoliennes implantées au milieu des eaux.

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Photo : VNA/CVN

Le site touristique du parc éolien de Hoa Binh 1 accueille des visiteurs depuis la fin de l'année 2022. Son principal attrait est un réseau de passerelles maritimes de 17 km, l'un des ouvrages de ce type les plus importants du delta du Mékong.

Les visiteurs partent de la terre ferme et empruntent un chemin bordé de bougainvilliers avant d'accéder aux passerelles. De part et d'autre, la mer ; au loin, les forêts de mangroves et des dizaines d'éoliennes hautes de plusieurs centaines de mètres tout le long des passerelles. Une rare impression !

"C'est la première fois que je vois des éoliennes d'aussi près. En seulement quelques minutes de trajet depuis la terre ferme, on peut se retrouver dans cet espace immense au milieu de la mer. C'est une sensation extraordinaire", a déclaré Nguyên Hang Ni, une visiteuse venue de Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Thanh, venu de Cân Tho, a visité le parc éolien avec sa famille en mars dernier et s'est également dit très impressionné par les éoliennes en mer. "Le paysage est digne d'un film, l'air est frais. Au loin, les immenses mâts des éoliennes se dressent au milieu de la mer, offrant une vue vraiment saisissante", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon le représentant de l'investisseur, l'éolienne la plus éloignée se situe à environ 12 km de la côte. Les véhicules électriques s'arrêtent à différents points du parcours et les guides présentent le processus de construction, les technologies d'exploitation des éoliennes ainsi que le rôle des énergies propres dans la réduction des émissions carbone.

Ce projet fait partie d'un complexe regroupant trois parcs éoliens : Hoa Binh 1, Hoa Binh 1 - Phase 2 et Hoa Binh 2, mis en exploitation commerciale depuis 2021.

Hoàng Van Cuong, représentant des projets éoliens, indique que le lever et le coucher du soleil sont les deux moments les plus propices pour les visiteurs qui souhaitent prendre des photos. La lumière du soleil se reflétant à la surface de la mer, au milieu des imposantes structures d'acier, crée un paysage "unique et captivant".

Outre la découverte des éoliennes, les visiteurs peuvent pêcher depuis les passerelles. Et puis, ils poursuivent leur expérience à travers une excursion dans la forêt de mangroves. Là où, diverses activités sont organisées telles que le ramassage des palourdes, la capture de crabes et d'escargots sur les vasières ou encore la dégustation de fruits de mer dans un restaurant écologique et un café avec vue sur la mer.

Photo : VNA/CVN

Selon le représentant du site touristique, les infrastructures d'hébergement comprenant des villas, des bungalows en bord de mer et à proximité de la forêt de mangroves, une piscine, des espaces de loisirs ainsi qu'une zone dédiée aux événements en plein air sont en cours d'achèvement. Des activités expérientielles telles que la navigation en bateau, la plantation de mangroves, la découverte de la culture locale et l'apprentissage des techniques de survie seront bientôt lancées au service des touristes.

En moyenne, le site touristique accueille environ 60.000 visiteurs par an. Au premier trimestre, la fréquentation a augmenté de 15 à 20% par rapport à la même période de l'année précédente.

Sur les plateformes en ligne telles que Google Reviews et Facebook, ce site touristique est noté 4,6 étoiles.

Vân Anh/CVN