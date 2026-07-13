Le tourisme vietnamien garde le cap de la croissance

Avec 12,3 millions de visiteurs internationaux accueillis au premier semestre, soit près de la moitié de l'objectif annuel, le tourisme vietnamien confirme sa dynamique de croissance. Une performance qui conforte son ambition de devenir cette année l'un des principaux moteurs de la croissance économique du pays.

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Photos : VNA/CVN

Le tourisme vietnamien a enregistré des résultats encourageants au cours des six premiers mois de 2026. Le pays a accueilli 12,3 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 14,9% par rapport à la même période de 2025, soit près de la moitié de l'objectif annuel. Les recettes touristiques sont estimées à 569.000 milliards de dôngs, représentant plus de la moitié des prévisions pour l'année.

Le Vietnam ambitionne d'accueillir 25 millions de visiteurs étrangers, 150 millions de touristes domestiques et de générer près de 43 milliards d'USD de recettes en 2026. Ces objectifs traduisent la volonté des autorités de faire du tourisme un secteur économique de pointe, appelé à contribuer davantage à la croissance nationale.

Pour le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, le développement du secteur ne peut désormais plus être évalué au seul regard du nombre de visiteurs.

La priorité est d'accroître sa contribution à l'économie, de renforcer la compétitivité des entreprises, de développer de nouveaux produits et d'anticiper les évolutions du marché, notamment dans les domaines du tourisme médical, du tourisme ferroviaire et des liaisons aériennes internationales.

Le directeur général de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trùng Khanh, souligne que l'institution mène simultanément plusieurs chantiers stratégiques. Elle prépare notamment un projet destiné à faire du tourisme un secteur économique de premier plan dans la nouvelle ère, tout en poursuivant la révision de la Loi sur le tourisme de 2017 et l'élaboration de nouveaux schémas directeurs afin d'adapter le cadre réglementaire aux nouvelles exigences du secteur.

Parallèlement à ces réformes institutionnelles, l'Autorité met en œuvre les missions confiées par le gouvernement afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés pour 2026. Selon Nguyên Trùng Khanh, cette année revêt une importance particulière puisque le tourisme est appelé à contribuer directement à l'objectif national d'une croissance économique à deux chiffres.

Une promotion renforcée sur les marchés internationaux

Au premier semestre, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a poursuivi une stratégie de promotion active, tant sur le marché intérieur qu'à l'international.

Elle a participé aux principaux rendez-vous professionnels, notamment au Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF), au salon TRAVEX 2026 aux Philippines, au Salon international du tourisme du Vietnam (VITM 2026) ainsi qu'à la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Elle a également contribué à l'organisation de la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026 et du Forum "Le rôle des médias dans le développement de l'économie touristique au Vietnam", deux événements destinés à renforcer la visibilité de la destination Vietnam.

Sur le plan international, l'Autorité a consolidé ses partenariats stratégiques en signant des protocoles d'accord avec Mastercard et VFS Global afin de promouvoir conjointement la destination Vietnam. Une campagne de communication consacrée aux 34 provinces et villes du pays a également été lancée avec l'ambassadeur du tourisme vietnamien, Greg Norman.

Parallèlement, des échanges ont été engagés avec Ly Xuong Can, ambassadeur du tourisme du Vietnam en République de Corée, afin de mettre en œuvre le programme de coopération prévu pour 2026.

Ces initiatives visent à diversifier les marchés émetteurs, à mobiliser davantage de ressources issues du secteur privé et à renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien dans un contexte de concurrence régionale toujours plus soutenue. Grâce à l'implication des collectivités locales et des entreprises, plusieurs produits et offres innovants ont également été lancés afin de stimuler la fréquentation touristique durant les périodes de forte affluence.

Des leviers pour accélérer la croissance

Pour atteindre les objectifs fixés en 2026, le vice-ministre Hô An Phong appelle l'Autorité nationale du tourisme à affiner ses scénarios de croissance et à proposer des mesures capables de soutenir durablement la dynamique du secteur.

Parmi les priorités figurent une analyse plus approfondie des marchés stratégiques, une meilleure valorisation des opportunités offertes par la coopération internationale, ainsi qu'un renforcement des synergies entre compagnies aériennes, collectivités locales, voyagistes et établissements d'hébergement. L'objectif est de concevoir des produits plus compétitifs et des programmes de relance répondant davantage aux attentes des visiteurs.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Le responsable plaide également pour une accélération de la transformation numérique, la constitution d'une base de données nationale du tourisme, une coordination plus efficace entre les différents acteurs ainsi qu'une mobilisation accrue des ressources publiques et privées au service du développement du secteur.

Au second semestre, l'Autorité nationale du tourisme poursuivra l'élaboration des mécanismes destinés à mettre en œuvre le projet stratégique visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe.

Elle entend également accélérer la révision de la Loi sur le tourisme, moderniser le Fonds d'appui au développement touristique et finaliser plusieurs programmes consacrés au tourisme de santé, au tourisme dans le delta du Fleuve Rouge, au tourisme rural associé aux produits OCOP, ainsi qu'à l'actualisation de la Stratégie de développement du tourisme à l'horizon 2030.

Parallèlement, l'institution poursuivra la mise en œuvre des politiques gouvernementales destinées à renforcer la compétitivité des entreprises, favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, promouvoir le tourisme vert, agricole et de bien-être, moderniser les actions de promotion et harmoniser les statistiques du secteur avec les standards internationaux.

La transformation numérique, l'interconnexion des données avec les bases nationales et l'amélioration de la gestion durable des destinations figureront également parmi les priorités.

Forte des résultats enregistrés au premier semestre, l'industrie touristique vietnamienne aborde la seconde moitié de l'année avec confiance. En consolidant ses réformes, en diversifiant ses marchés et en renforçant la qualité de son offre, elle dispose des atouts nécessaires pour atteindre ses objectifs de 2026 et confirmer son rôle parmi les principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam.

Chiêu Anh - Câm Sa/CVN