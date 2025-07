Les conjoints des délégués de l'ABAC III captivées par la baie de Lan Ha

Dans le cadre de la troisième réunion du Conseil consultatif des affaires de l'APEC (ABAC III) qui se tient actuellement dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), les conjoints et accompagnateurs des délégués ont visité le 17 juillet la baie de Lan Ha et l'île de Cat Bà.

Située dans la zone spéciale de Cat Hai, la baie de Lan Ha compte 366 îles et 136 plages immaculées. Elle fait partie du complexe Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà, classé au patrimoine mondial naturel en 2023.

La délégation a visité le village flottant de pêcheurs de Cai Bèo, l'un des plus anciens du Vietnam et considéré comme le berceau de la culture vietnamienne ancestrale, avant de se diriger vers le cœur de la baie.

Trân Thi Hoang Mai, directrice du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que cette visite était une occasion précieuse pour les invités d'explorer le paysage naturel et la valeur patrimoniale du complexe baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà, également reconnu l'un des 100 sites du patrimoine géologique mondial. Elle a exprimé son souhait que les délégués contribuent à promouvoir l'image de Cat Bà et de Hai Phong à l'international.

