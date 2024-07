Hai Phong

Le Vietnam mène la flotte aux Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë des U19 et U23

Le Vietnam a raflé 13 médailles d’or, 16 d’argent et neuf de bronze tandis que l’Indonésie a empoché deux d’or et deux d’argent, la Thaïlande cinq d’or, deux d’argent et 10 de bronze, la Malaisie une d’or, le Cambodge une de bronze et Singapour deux d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Près de 200 athlètes participent aux championnats. Les athlètes vietnamiens ont excellé dans les catégories : 1.000 m en canoë simple hommes, 1.000 m en canoë double dames, 1.000 m en canoë simple dames, 1.000 m en kayak cross.

VNA/CVN