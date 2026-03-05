Vote anticipé terminé dans la zone spéciale de Côn Dao

Le navire de surveillance des pêches 260 a transporté une équipe électorale et des urnes afin d'organiser le vote anticipé pour les électeurs en service à bord de navires opérant dans les eaux frontalières entre le Vietnam et l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie, ainsi que dans la zone spéciale de Côn Dao.

>> Appliquer l’intelligence artificielle dans le processus des élections législatives et locales

>> Les électeurs fiers de contribuer directement à un événement majeur du pays

>> La minorité ethnique K'Ho de la province de Lâm Dông se prépare pour le jour des élections

Le navire a achevé sa mission et est rentré à terre le 5 mars, accostant dans un port du quartier de Phuoc Thang à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

À son arrivée, l'équipe électorale a transféré les urnes scellées dans un lieu de stockage sécurisé pour y être conservées dans le respect des procédures de confidentialité jusqu'au jour du dépouillement.

Après plus d'une semaine de mission, le navire de surveillance des pêches 260 a organisé avec succès le vote anticipé pour les électeurs à bord de 13 navires opérant au large, sous l'égide du Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville.

Selon l'équipe électorale offshore à bord du navire, le processus de vote en mer s'est déroulé sérieusement, démocratiquement, conformément à la réglementation et dans des conditions sûres.

VNA/CVN