Vote anticipé terminé dans la zone spéciale de Côn Dao

Le navire a achevé sa mission et est rentré à terre le 5 mars, accostant dans un port du quartier de Phuoc Thang à Hô Chi Minh-Ville.
|Des membres d'équipage à bord d'un navire en service dans la zone spéciale de Côn Dao déposent leur bulletin de vote.
|Photo : VNA/CVN
À son arrivée, l'équipe électorale a transféré les urnes scellées dans un lieu de stockage sécurisé pour y être conservées dans le respect des procédures de confidentialité jusqu'au jour du dépouillement.
Après plus d'une semaine de mission, le navire de surveillance des pêches 260 a organisé avec succès le vote anticipé pour les électeurs à bord de 13 navires opérant au large, sous l'égide du Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville.
Selon l'équipe électorale offshore à bord du navire, le processus de vote en mer s'est déroulé sérieusement, démocratiquement, conformément à la réglementation et dans des conditions sûres.
VNA/CVN