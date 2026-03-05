Appliquer l’intelligence artificielle dans le processus des élections législatives et locales

Pour les préparatifs des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031, les organisations de jeunesse ont développé de nombreux produits technologiques destinés à informer et à diffuser les dispositions légales auprès des jeunes ainsi qu’un large public d’électeurs.

>> Élections législatives et locales : les jalons clés avant la Journée nationale du scrutin

>> Les 15 élections législatives du Vietnam à travers l’histoire

>> Hanoï accélère la numérisation du processus électoral

Photo : ST/CVN

L’Union de la jeunesse communiste de la commune de Luong Minh (province de Quang Ninh, au Nord) a lancé un portail d’information électronique ainsi qu’un assistant virtuel d’intelligence artificielle (IA) dédié au soutien du processus électoral.

Le portail d’information électronique https://bauculuongminh.vercel.app est conçu pour fournir des informations complètes sur la biographie et le programme d’action des candidats, ainsi que sur le déroulement détaillé du scrutin dans les 15 bureaux de vote de la commune.

Le site publie également le calendrier des conférences de concertation, avec les principales échéances menant au jour du vote fixé au 15 mars 2026.

En particulier, un assistant virtuel d’IA, disponible 24h/24 et 7j/7, est intégré directement au portail d’information.

Pour la première fois au niveau communal, les électeurs peuvent interagir directement avec l’IA afin de poser des questions sur les critères applicables aux candidats, les droits et devoirs des citoyens, ou encore la manière de remplir correctement le bulletin de vote conformément à la réglementation.

Créations numériques des jeunes

L’assistant d’IA ne se limite pas à aider les jeunes électeurs à mieux comprendre la portée politique de cette grande fête nationale ; il contribue également à diffuser des informations positives, à réfuter les discours erronés circulant sur les réseaux sociaux et, surtout, à faciliter l’accès à l’information pour les personnes âgées ainsi que pour les habitants des zones reculées.

Photo : CTV/CVN

Parallèlement à l’application de l’IA, de nombreux bulletins d’information et supports vidéo ont été élaborés par les organisations de jeunesse à différents échelons dans la province de Quang Ninh.

Parmi les initiatives marquantes, l’Union provinciale de la jeunesse a conçu et lancé le bulletin "360 degrés sur les élections", intégrant l’IA pour proposer un module interactif de questions-réponses et sensibiliser les membres de la jeunesse ainsi que les jeunes électeurs à leurs responsabilités. Il a également conseillé la Permanence du Front de la Patrie de Quang Ninh d’intégrer une rubrique électorale au chatbot IA de la plateforme numérique intitulée "Front numérique de Quang Ninh".

Nguyên Phuong Thao, secrétaire de l’Union provinciale de la jeunesse de Quang Ninh, indique qu’en vue des élections législatives et locales 2026-2031, l’organisation provinciale a demandé à tous les échelons de renforcer l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans la conception et la production de contenus de communication électorale, marquant ainsi une évolution nette vers des méthodes modernes, adaptées aux tendances de la jeunesse.

"L’Union provinciale de la jeunesse a élaboré des directives détaillées, les a régulièrement mises à jour et a donné des instructions à l’équipe des responsables et des porte-parole des Unions de la jeunesse au niveau communal afin que 100% des Unions de la jeunesse au niveau communal, en particulier celles situées dans les zones reculées, les régions frontalières et les îles de la province, puissent de manière proactive construire, appliquer et développer leurs propres canaux d’information et systèmes de chatbot IA pour aider les citoyens, les membres des Unions de la jeunesse et les jeunes à rechercher et à répondre rapidement aux questions relatives aux élections", a déclaré Mme Thao.

Rôle pionnier des jeunes dans l’ère numérique

Selon Mme Thao, dès le début du mois de janvier 2026, cette organisation a également lancé un concours pour la création de produits médiatiques sur les élections dans toute la province.

Photo : ST/CVN

Les productions médiatiques des jeunes de Quang Ninh ont attiré des dizaines de milliers de vues et d'interactions, démontrant clairement le rôle pionnier des jeunes dans la transformation numérique du travail de propagande, contribuant à sensibiliser les membres des syndicats et les jeunes aux questions juridiques et à la responsabilité civique, et créant une atmosphère démocratique et enthousiaste à l'approche du scrutin national (15 mars).

À Hanoï, dans de nombreux quartiers et communes, les organisations de jeunesse ont utilisé les technologies numériques pour concevoir des supports de communication, contribuant ainsi à mieux informer les jeunes électeurs et le grand public sur les élections législatives et locales. Plus précisément, l'union de jeunesse de la commune de Vinh Thanh a diffusé sur les réseaux sociaux des bulletins d'information vidéo et des clips réalisés grâce à des applications d'IA ; celle de la commune de Dông Anh a mis en place un modèle de "Jeune rédacteur IA" pour gérer ses bulletins d'information relatifs aux élections. Enfin, l'Union de jeunesse du quartier de Chuong My a opté pour la plateforme TikTok, avec de courtes vidéos abordant divers sujets tels que "Qu'est-ce qu'une élection du Conseil populaire", "Que doit préparer un jeune de 18 ans avant le jour du vote ?" et "Pourquoi votre vote est-il important ?".

L'Union de la jeunesse de la ville de Hai Phong a conçu un dictionnaire concis et attrayant pour aider ses membres à comprendre facilement les règles et les principes du vote.

Lors de son élaboration, l'équipe de l'Union des jeunes a étudié attentivement les documents de référence et analysé les tendances des médias numériques afin de garantir un produit précis, pertinent et attractif. Dès sa publication, l'infographie "Dictionnaire des élections" a recueilli près de 4.000 mentions "J'aime", a été partagée 3.700 fois et a totalisé plus de 260.000 vues.

D’après Nguyên Thi Thuy, secrétaire de l'Union de la jeunesse de la ville de Hai Phong, le produit de communication "Dictionnaire électoral" vise à aider les membres de l'union et les jeunes, en particulier les jeunes électeurs participant aux élections pour la première fois, à accéder aux concepts, à la terminologie et aux réglementations juridiques de manière concise, facile à comprendre et visuelle.

"Nous avons choisi le format infographique, dans un style jeune et moderne, afin de systématiser des contenus tels que : les principes électoraux, les droits et devoirs des électeurs, les règles du vote, ainsi que les points à retenir le jour du scrutin… Chaque thème est conçu comme une rubrique d’un +dictionnaire+, garantissant la rigueur juridique tout en restant accessible dans sa présentation", a informé Mme Thuy.

Elle ajoute que l’Union a déployé de manière coordonnée des activités en présentiel et en ligne afin d’assurer une large sensibilisation aux élections législatives et locales.

Xuân Tùng/CVN