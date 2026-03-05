Entretien téléphonique entre des diplomates vietnamiens et philippins

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s'est entretenu par téléphone le 5 mars avec le sous-secrétaire d'État philippin aux Affaires étrangères chargé des politiques, Leo Herrera-Lim.

>> Le président Luong Cuong reçoit les nouveaux ambassadeurs d’Indonésie et des Philippines

Au cours de cet entretien, Nguyên Manh Cuong a souligné l'importance particulière de l'année 2026, qui marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026) et l'entrée en fonction des Philippines à la présidence de l'ASEAN. Ces étapes importantes offrent aux deux pays des opportunités majeures de renforcer leurs liens, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à l'élévation du partenariat stratégique avec les Philippines à un niveau supérieur, en le rendant plus substantiel et plus global.

Leo Herrera-Lim a félicité le Vietnam pour la réussite du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, se disant convaincu que, grâce à la vision et à la détermination du Parti et de l'État, le Vietnam atteindra ses objectifs de développement socio-économique et continuera de contribuer positivement à la paix, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont constaté que la coopération entre le Vietnam et les Philippines s'est considérablement renforcée et intensifiée ces dernières années, notamment dans les domaines des relations politico-diplomatiques, de la coopération maritime, de la collaboration en matière de défense et de sécurité, ainsi que des échanges entre les populations.

Elles se sont engagées à poursuivre le renforcement de la confiance politique, à intensifier les échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux, et à promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale, tout en recherchant des avancées significatives dans plusieurs domaines prioritaires, contribuant ainsi à la célébration fructueuse du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

À cette occasion, les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils se sont engagés à maintenir un soutien mutuel continu au sein des instances régionales et internationales, tout en œuvrant de concert au renforcement de l'unité et du rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la structure régionale. Ils se sont également engagés à préserver conjointement un environnement pacifique et stable, propice au développement en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN