La minorité ethnique K'Ho de la province de Lâm Dông se prépare pour le jour des élections

Dans l'effervescence qui règne à travers le pays à l'approche des élections, les membres de la minorité ethnique K'Ho de la commune de Lac Duong, dans la province centrale de Lâm Dông, attendent avec enthousiasme et confiance l'élection des députés à la XVI e Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévue le 15 mars.

Au début du printemps, Dong Gur Ha Chieng, secrétaire de la cellule du Parti du village de Lieng Bong, dans la commune de Lac Duong, a temporairement mis de côté ses travaux agricoles pour se consacrer à la diffusion d'informations et encourager les membres du Parti et les habitants à se préparer au vote.

À un peu plus d'une semaine du scrutin, lui et le comité de la cellule du Parti ont multiplié les présentations d'informations relatives aux élections lors des réunions du Parti et des assemblées villageoises, aidant ainsi les habitants à mieux comprendre le processus électoral et à se renseigner sur les candidats locaux.

Ha Chieng a déclaré qu'en sa qualité de secrétaire de la cellule du Parti, il avait exhorté les fonctionnaires, les membres du Parti et les habitants à exercer leur droit de vote le jour des élections. Le scrutin de cette année ayant lieu un dimanche, il est plus facile pour les habitants de participer.

Le village compte près de 1.000 électeurs qui, grâce à divers moyens de communication, se sont informés sur les candidats et leurs programmes afin de choisir des représentants dignes de confiance.

Au centre de services publics de la commune de Lac Duong, Da Ju K’Kim, du village de Long Lanh, a profité de l'occasion pour consulter la liste électorale affichée publiquement tout en effectuant ses démarches administratives.

Elle a expliqué que sa famille compte trois membres, mais que son enfant n'a pas encore l'âge de voter. Après s'être informée des élections grâce aux actions de communication locales, elle et son mari sont prêts à voter le 15 mars pour élire des représentants compétents.

Ko Sa K’Huyen, responsable au comité du Parti de la commune de Lac Duong, a également consacré du temps à étudier les informations et les programmes des candidats de sa circonscription.

Elle a déclaré que, face aux nombreux changements survenus dans le pays, notamment la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, les électeurs souhaitent élire des représentants véritablement compétents, intègres et responsables, capables de porter les aspirations du peuple.

Elle a également exprimé l'espoir que les députés élus adopteront une approche novatrice et prendront des mesures concrètes pour contribuer à l'édification d'un État du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La commune de Lac Duong est une localité isolée, majoritairement peuplée par l'ethnie K'Ho, minoritaire dans la province de Lâm Dông. La commune compte 15 villages et plus de 14.000 habitants répartis dans 3.119 foyers, avec 8.799 électeurs inscrits. Compte tenu de la dispersion des habitants le long de la route nationale 27C et des difficultés de déplacement liées au relief montagneux, les autorités locales ont élaboré un plan pour assurer le bon déroulement des élections.

Selon Cil Duin, vice-président du Conseil populaire de la commune de Lac Duong, la communication relative aux élections a été menée par voie de porte-à-porte et en ligne. Les préparatifs concernant la sécurité et l'ordre public, les listes électorales, les procédures de consultation et les infrastructures sont également terminés. Huit bureaux de vote ont été mis en place, espacés d'environ trois kilomètres, afin de faciliter l'accès aux électeurs.

Compte tenu des coutumes locales, notamment le fait que de nombreux habitants se rendent généralement tôt le matin aux champs et assistent à la messe le dimanche, les autorités locales se sont coordonnées avec les lieux de culte pour que les offices soient avancés afin que les électeurs puissent voter immédiatement après la messe.

