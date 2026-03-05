Tensions au Moyen-Orient

Création d’un groupe de travail chargé de garantir la sécurité énergétique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 4 mars 2026, la décision n°385/QĐ-TTg portant création d’un groupe de travail chargé de garantir la sécurité énergétique du Vietnam face à l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient.

Selon cette décision, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son est nommé chef de ce groupe de travail. Lê Manh Hùng, ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce, en est le chef adjoint permanent. Le groupe comprend également plusieurs hauts responsables des ministères et de grandes entreprises publiques du secteur énergétique, dont des représentants du Bureau du gouvernement, des ministères de l’Industrie et du Commerce, des Finances, de la Construction, de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que des Affaires étrangères. Y figurent aussi les dirigeants des grands groupes énergétiques nationaux tels que le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam, le Groupe Électricité du Vietnam, le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) et le groupe pétrolier Petrolimex.

Photo : PVN/CVN

Ce groupe de travail a pour mission d’assister le Premier ministre dans la direction, la coordination et le suivi des activités des ministères et des organismes concernés afin de garantir la sécurité énergétique nationale dans le contexte de la crise au Moyen-Orient. Il devra suivre de près l’évolution de la situation, évaluer les impacts potentiels et proposer des solutions appropriées pour assurer un approvisionnement stable et suffisant en carburants destinés à la production, aux activités économiques et à la consommation de la population.

Le groupe aura également pour mission de proposer au gouvernement des orientations, des mécanismes et des politiques visant à résoudre rapidement les difficultés et à renforcer la capacité de réaction du pays face aux fluctuations du marché énergétique international.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est désigné comme organe permanent du groupe de travail, chargé d’organiser ses activités, de préparer les documents. Le groupe de travail sera dissous une fois sa mission accomplie.

VNA/CVN