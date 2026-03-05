Le PM reçoit les ambassadeurs et chargés d’affaires de l’UE au Vietnam

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré, jeudi, 5 mars, à Hanoi, 20 ambassadeurs et chargés d’affaires de l’Union européenne (UE) et de ses États membres accrédités ou non-résidents au Vietnam, à l’occasion du Nouvel An lunaire.

S’adressant à la rencontre, le chef du gouvernement a souligné que celle-ci intervenait alors que le Vietnam venait d’organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti et que les relations Vietnam - UE avaient été officiellement élevées au rang de partenariat stratégique global. Selon lui, ce nouveau cadre marque une étape importante, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, reflétant un niveau de confiance politique croissant et créant un nouvel élan pour élargir la coopération dans de nombreux domaines.

Le Premier ministre a affirmé que l’UE et ses États membres demeurent l’un des partenaires les plus importants dans la politique étrangère du Vietnam. Dans sa nouvelle phase de développement, le Vietnam vise une croissance rapide et durable, fondée sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en garantissant le progrès social, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie de la population, afin d’atteindre les deux objectifs stratégiques de développement à l’horizon du centenaire du pays.

Évoquant les relations Vietnam - UE, le Premier ministre s’est félicité des progrès positifs enregistrés après 35 ans de relations diplomatiques (1990 - 2025). La mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) a contribué à faire de l’UE le quatrième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est aujourd’hui le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN. Par ailleurs, la coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, le changement climatique, l’agriculture, la justice, la science et la technologie ainsi que l’environnement continue de se développer avec un fort potentiel.

Le Premier ministre a proposé aux deux parties de renforcer davantage leur coopération sur la base des avantages mutuels, de mettre en œuvre efficacement l’EVFTA, de promouvoir un commerce ouvert et équilibré et de faciliter l’accès des entreprises des deux parties aux marchés.

Il a également appelé les ambassadeurs et chargés d’affaires de l’UE à encourager les États membres restants à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), afin de créer une nouvelle dynamique pour la coopération en matière d’investissement. Le Vietnam souhaite par ailleurs intensifier la coopération avec l’UE dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, du développement des infrastructures de transport, ainsi que de la science, de la technologie et de l’innovation.

Concernant la politique de visas, le Premier ministre a indiqué que le Vietnam continuerait à faciliter l’entrée des citoyens étrangers, y compris ceux de l’UE. Il a également proposé que l’UE simplifie les procédures de délivrance de visas pour les citoyens vietnamiens et envisage l’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels du Vietnam.

S’agissant de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Premier ministre a souligné que le Vietnam mettait en œuvre de manière résolue des mesures visant à perfectionner le cadre juridique, contrôler l’origine des produits de la mer, surveiller les activités des navires de pêche et sanctionner strictement les violations. Le Vietnam est prêt à coopérer étroitement avec la mission d’inspection de la Commission européenne (CE) et souhaite que les pays de l’UE reconnaissent les efforts du Vietnam et soutiennent la levée prochaine du "carton jaune " INN, tout en aidant le pays à développer une pêche moderne et durable.

Au nom des pays de l’UE, le chargé d’affaires par intérim de l’UE au Vietnam, Rafael De Bustamante, a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès du Parti et a salué les réalisations socio-économiques du pays ces dernières années. Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire important de l’UE dans la région indo-pacifique ainsi qu’au sein de l’ASEAN.

Les ambassadeurs et chargés d’affaires de l’UE ont estimé que le cadre de partenariat stratégique global Vietnam - UE ouvre de nouvelles opportunités pour renforcer la coopération commerciale, diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que pour développer l’économie maritime et les infrastructures essentielles. Les pays de l’UE se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre efficace de l’EVFTA et à renforcer la coopération dans les domaines de l’investissement, de la science et de la technologie et de la croissance verte.

Ils ont également reconnu les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN et exprimé leur souhait de poursuivre la coopération pour le développement d’une pêche durable. À cette occasion, les ambassadeurs et chargés d’affaires de l’UE ont également proposé que le Vietnam continue de faciliter les activités consulaires et la protection des citoyens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a enfin salué les prochaines visites de dirigeants européens au Vietnam, notamment celle du commissaire européen chargé des partenariats internationaux, ainsi que l’organisation du Forum d’affaires et d’investissement UE - Vietnam dans le cadre de la stratégie "Global Gateway", prévu le 24 mars à Hanoï. Selon lui, cet événement constituera une activité importante pour promouvoir la coopération et contribuer à la prospérité commune des deux parties.

