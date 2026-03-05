Les électeurs fiers de contribuer directement à un événement majeur du pays

À l’approche des élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des membres des conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars, les électeurs de la province de Thai Nguyên manifestent un fort sens des responsabilités. Ils suivent activement les informations, vérifient les listes électorales et se tiennent prêts à voter avec confiance et espoir.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Selon Nguyên Dang Binh, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, les préparatifs des élections sont menés de manière sérieuse, coordonnée et conforme aux règlements. Les étapes telles que la consultation pour la sélection des candidats, l’établissement et l’affichage des listes d’électeurs, ainsi que les dispositifs de sécurité, ont globalement été achevées dans les délais.

L’élément essentiel demeure l’esprit de responsabilité et l’adhésion des électeurs, afin que le 15 mars devienne véritablement une fête démocratique pour l’ensemble de la population.

Dans la commune de Cho Ra, plus de 10.500 électeurs figurent sur des listes publiées de manière transparente. Les habitants participent activement aux préparatifs, notamment en aménageant les lieux de vote et en installant des banderoles, témoignant de leur fierté de contribuer à cet événement politique important.

Dans le hameau de Dông Tâm (commune de Phu Luong), qui compte 210 électeurs majoritairement issus de l’ethnie H'mong, les habitants suivent les informations via les systèmes de communication locaux et les réunions communautaires. La participation électorale y est traditionnellement élevée, les habitants considérant le vote à la fois comme un droit et un devoir civique.

Dans d’autres communes comme Yên Trach ou Phuc Lôc, les électeurs consultent activement les informations sur les candidats et vérifient les listes électorales afin d’assurer l’exactitude des données. Malgré les difficultés liées à l’éloignement géographique ou aux migrations de travail, les habitants maintiennent un fort esprit de responsabilité et souhaitent choisir des représentants capables de refléter fidèlement les aspirations de la population.

Selon la Commission électorale provinciale, cinq comités électoraux pour l’Assemblée nationale, 29 pour le Conseil populaire provincial et 92 au niveau communal ont été mises en place. Au total, 1.503 bureaux de vote ont été établis dans toute la province. Les préparatifs se poursuivent de manière sérieuse et conforme à la loi.

VNA/CVN