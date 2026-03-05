Vietnam et Russie renforcent leur coopération en matière de protection civile et de gestion des urgences

Le chef d'état-major de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong, a reçu le ministre russe de la Protection civile, des Situations d'urgence et des Secours en cas de catastrophe, Aleksandr Kurenkov, à Hanoï le 5 mars.

Lors de cette réception, le général Nguyên Tân Cuong a souligné que l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie n'ont cessé de se consolider et de se renforcer ces dernières années. La coopération bilatérale en matière de défense se déroule efficacement, dans un esprit de confiance, de pragmatisme et d'ouverture, et constitue un pilier essentiel des relations bilatérales.

Il a noté que la coopération a enregistré des résultats positifs dans divers domaines, notamment les échanges de délégations, en particulier au plus haut niveau, la formation et l'éducation, la coopération entre les forces armées et les armements, ainsi que la recherche scientifique menée dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie.

Nguyên Tân Cuong a également salué le rôle important du ministère russe de la Protection civile, des Situations d'urgence et des Secours en cas de catastrophe dans la coordination des activités de protection civile, la prévention et la gestion des catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que l'aide humanitaire, contribuant ainsi à garantir la sécurité nationale et la stabilité sociale en Fédération de Russie.

Il s'est félicité de l'efficacité de la coopération bilatérale, fondée sur le mémorandum d'entente de 2001 entre le Comité national vietnamien de gestion des catastrophes et de recherche et sauvetage et le ministère russe de la Protection civile, des Situations d'urgence et des Secours en cas de catastrophe, ainsi que sur le mémorandum d'entente de 2015 entre le comité vietnamien et l'Académie de la Protection civile relevant du ministère russe. Les principaux domaines de coopération comprennent les échanges de délégations, la formation, le partage d'expériences professionnelles et la participation à des salons internationaux du matériel de sauvetage organisés en Russie.

Pour l'avenir, la partie vietnamienne a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leur coopération, en privilégiant les échanges de délégations à tous les niveaux, les programmes de formation, le partage d'expériences en matière de protection civile, de prévention des catastrophes et de gestion des situations d'urgence, ainsi que l'étude des équipements de recherche et de sauvetage.

À cette occasion, Nguyên Tân Cuong a invité des délégations russes de haut niveau et des entreprises du secteur de la défense à participer aux activités organisées dans le cadre du Salon international de la défense du Vietnam 2026.

De son côté, Aleksandr Kurenkov a salué les propositions de coopération formulées par le ministère vietnamien de la Défense et s'est félicité des résultats positifs obtenus dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de protection civile, de prévention et de réponse aux catastrophes, de gestion des urgences et de recherche et sauvetage.

Il a souligné le potentiel considérable de collaboration future et a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à développer leur coopération en fonction de leurs besoins et intérêts mutuels, notamment en partageant leur expérience du déploiement de forces médicales militaires dans les opérations de recherche et de sauvetage, contribuant ainsi à renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

