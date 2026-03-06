Élections législatives et locales : les attentes des électeurs hanoïens

À l’approche du scrutin du 15 mars, les électeurs hanoïens se préparent activement pour les élections législatives et locales 2026-2031. Cet événement politique majeur cristallise les espoirs d’une ville moderne, portée par l’innovation et une gouvernance intègre et dynamique.

>> La minorité ethnique K'Ho de la province de Lâm Dông se prépare pour le jour des élections

>> Vote anticipé terminé dans la zone spéciale de Côn Dao

>> Intelligence, courage et ambition : les femmes façonnent le Vietnam d'aujourd'hui et de demain

Dans les points d’affichage des listes électorales et des notices biographiques des candidats, il est facile de voir des groupes d’habitants s’arrêter pour lire attentivement chaque ligne d’information.

Des petites ruelles du Vieux quartier aux nouvelles zones urbaines modernes, les rues se parent de rouge avec les drapeaux nationaux, banderoles et slogans. Dans le cœur de chaque cadre, membre du Parti et habitant de la capitale, l’élection des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 n’est pas seulement un droit et un devoir civique, mais aussi l’expression des aspirations à une nouvelle stature pour Hanoï dans l’ère d’essor du peuple vietnamien.

Avis d'électeurs

Les préparatifs pour la journée électorale du 15 mars à Hanoï sont entrés dans leur dernière ligne droite, menés avec le plus grand sens des responsabilités et de la rigueur. Dans les points d’affichage des listes électorales et des notices biographiques des candidats, on observe fréquemment des habitants s’arrêter pour examiner attentivement les informations.

Les rencontres avec les électeurs ne se limitent plus à des formalités. L’atmosphère démocratique se manifeste désormais à travers des questions précises et des contributions franches concernant les programmes d’action des candidats.

Vũ Đức Thăng, membre du Parti depuis près de 30 ans, résidant dans le quartier de Nghĩa Đô (Hanoï), partage : ''J’ai participé à de nombreuses élections, mais cette fois-ci je ressens clairement un nouvel élan. Nous, cadres et membres du Parti à la base, devons être les premiers à donner l’exemple : non seulement en allant voter à l’heure, mais aussi en étudiant attentivement les profils afin de choisir la bonne personne. Nous espérons élire des représentants qui possèdent réellement à la fois le “cœur” et la “stature”, qui mettent leurs paroles en accord avec leurs actes ; des représentants de l’action qui osent penser et assumer leurs responsabilités afin de lever les blocages institutionnels et permettre à la capitale de se développer''.

Exprimant son émotion particulière à l’occasion de sa première participation au vote, Nguyễn Hữu Anh, né en 2008 et résidant dans l’arrondissement de Từ Liêm à Hanoï, confie avec enthousiasme : ''En tant que jeune citoyen, je m’intéresse particulièrement aux candidats dotés d’une pensée innovante et créative. J’espère que les députés de l’Assemblée nationale et les membres des conseils populaires du prochain mandat adopteront des décisions plus fortes pour soutenir la communauté des start-up, promouvoir la transformation numérique globale et créer davantage d’espaces culturels créatifs destinés aux jeunes''.

Ces attentes se diffusent également dans les zones périurbaines, où les agriculteurs espèrent des politiques novatrices en faveur de l’agriculture de haute technologie et de la construction de nouveaux modèles de zones rurales.

Selon les observations sur le terrain, l’atmosphère est également animée dans les lieux d’affichage des listes électorales dans des villages de métiers tels que Bát Tràng, Vạn Phúc ou encore dans la zone industrielle de Bắc Thăng Long, où les habitants expriment de nombreuses attentes.

Nguyễn Thị Thanh, ouvrière dans la zone industrielle de Bắc Thăng Long, commune de Thiên Lộc (Hanoï), souhaite que les représentants élus tiennent leur promesse d’être ''proches du peuple''. Selon elle, ils devraient organiser régulièrement des dialogues pour écouter et résoudre définitivement les plaintes et préoccupations venant de la base, plutôt que d’apparaître seulement lors des rencontres formelles organisées avant et après chaque session.

La confiance des citoyens se renforce également grâce à la transparence du processus de concertation et de présentation des candidatures.

Le choix de candidats disposant d’un haut niveau de qualification, maîtrisant les technologies et possédant une vision moderne de la gouvernance à l’ère numérique reçoit un large soutien de la part des électeurs.

Les habitants de la capitale espèrent que les nouveaux représentants seront de véritables ''architectes'' contribuant à construire un système juridique plus complet, tout en favorisant le développement de l’économie numérique et de l’économie verte, deux piliers vers lesquels Hanoï souhaite s’orienter.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vũ Đại Thắng, a souligné que ces élections constituent un événement politique particulièrement important dans le contexte où le pays et la capitale entrent dans une nouvelle phase de développement. Il a appelé l’ensemble des électeurs à exercer pleinement leur droit démocratique et à participer activement au vote avec le plus grand sens des responsabilités, afin de choisir des représentants véritablement exemplaires en termes de qualités, de compétences et de crédibilité pour les représenter dans les organes élus.

Il a également exprimé sa confiance dans le fait que, grâce à une préparation minutieuse, objective et équitable de la part des organes électoraux, ainsi qu’à la clairvoyance des électeurs, la journée électorale sera véritablement une fête de tout le peuple, garantissant la démocratie, le respect de la loi et l’élection de représentants dignes, contribuant au développement rapide et durable de Hanoï dans la nouvelle période.

Donner vie à une capitale ''civilisée - cultivée - moderne''

Ces élections se déroulent dans un contexte particulier, juste après le succès du XIVᵉ Congrès du Parti. Pour les habitants de Hanoï, chaque bulletin déposé dans l’urne ne représente pas seulement un choix individuel, mais aussi la cristallisation de la confiance dans la direction du Parti et de la vitalité d’une capitale cultivée, civilisée et moderne.

Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Vũ Đại Thắng, la nouvelle Loi sur la capitale constituera un cadre juridique important, ouvrant de nouveaux espaces, mécanismes et ressources pour le développement de la ville.

Ainsi, la réussite de l’organisation de ces élections revêt une signification fondamentale, car elle permettra de sélectionner une équipe de représentants possédant à la fois les qualités morales et les capacités nécessaires pour répondre aux exigences des missions de la période à venir.

Du point de vue des électeurs, Nguyễn Tuấn Anh, directeur de la société d’investissement et de commerce HHA, dans le quartier de Đông Ngạc, estime qu’en entrant dans le mandat 2026-2031, Hanoï fait face à des opportunités et des défis sans précédent avec la mise en œuvre de la Loi sur la capitale (révisée).

Les habitants souhaitent que les représentants élus ne se contentent pas de transmettre la volonté du peuple, mais qu’ils comprennent réellement les préoccupations des citoyens et accompagnent la ville dans la résolution des problèmes liés à la pollution environnementale, aux embouteillages ainsi qu’à la surcharge des systèmes de santé et d’éducation.

Les citoyens ne votent pas seulement pour accomplir un devoir : ils exercent leur droit de choisir l’avenir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ainsi, le 15 mars sera véritablement une journée de célébration de la volonté et des aspirations du peuple.

Lorsque la confiance est placée au bon endroit, elle devient une ressource spirituelle inestimable permettant à la capitale et au pays d’avancer avec assurance et d’affirmer leur position dans la nouvelle ère - celle de l’essor du peuple vietnamien.

Nguyễn Văn Học, membre du Parti résidant dans la commune de Thiên Lộc (Hanoï), confie que ces derniers jours, grâce aux campagnes d’information diffusées par les haut-parleurs, les banderoles et les explications détaillées des cadres et membres du Parti sur la journée électorale, chaque électeur comprend que chaque bulletin constitue une brique contribuant à édifier une véritable « forteresse juridique » pour la capitale.

Par conséquent, les habitants espèrent que les représentants adopteront des politiques fortes pour développer les industries culturelles fondées sur les plateformes numériques, transformant les valeurs millénaires de la civilisation de Hanoï en ressources économiques durables.

Selon lui, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses fluctuations, les électeurs font de plus en plus confiance à la direction du Parti et souhaitent que la nouvelle administration soit réellement « intègre, active et au service du peuple ».

Les représentants choisis devront être des personnes capables d’affronter les erreurs, de défendre ce qui est juste et de placer toujours les intérêts du peuple au-dessus de tout, en accompagnant la ville dans la construction d’une capitale civilisée et prospère, à la hauteur des grandes métropoles de la région et du monde.

La journée électorale pour élire les députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et les membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 approche à grands pas (15 mars). Lorsque des millions de bulletins seront déposés dans les urnes, les aspirations à une Hanoï verte, intelligente et moderne recevront une nouvelle impulsion.

Cette confiance et ces attentes constituent la motivation qui permet à chaque électeur de tenir son bulletin avec assurance, d’exercer son droit de maître du pays et de contribuer à conduire la capitale et la nation vers des progrès rapides et solides dans la nouvelle ère.

Minh Quân/CVN