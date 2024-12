Boxe : encore vainqueur de Fury, Usyk reste le patron des lourds

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus rapide et précis, Usyk a dominé le Britannique grâce à son crochet gauche et à son rythme imposé dès le troisième round. Fury, malgré ses 25 kilos d'avantage, a été contraint de reculer face à l’agressivité de son adversaire. Les deux combattants ont livré une bataille acharnée, notamment lors du cinquième round. Dans les derniers instants, Usyk a marqué les esprits avec une combinaison fulgurante au 11e round, scellant ainsi sa victoire.

Fury, qui subit sa deuxième défaite en carrière (34-2-1), a quitté le ring furieux avant la fin du discours de son rival. Cette défaite met fin à une invincibilité qui remontait à ses débuts professionnels.

Un champion au sommet de son art

Déjà vainqueur de Fury en mai dernier lors de leur combat d’unification, Usyk a prouvé qu’il était bien le maître des lourds. Champion olympique en 2012 et ex-roi incontesté des lourds-légers, il a conquis la catégorie reine en battant Anthony Joshua à deux reprises, Daniel Dubois, et désormais Fury à deux reprises. Sa technique de gaucher, sa vitesse et sa condition physique exemplaire lui valent une place parmi les plus grands.

Devenu un symbole de son pays depuis l'invasion russe, Usyk a reçu les félicitations du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

AFP/VNA/CVN