Ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le forum, placé sous le thème "Vers une croissance rapide et durable d’une communauté ASEAN centrée sur les personnes" (Toward fast and sustainable growth of a people-centered ASEAN Community), est une initiative du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Devant près de 500 délégués, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'urgence de discuter et de planifier l'avenir.

Selon lui, après près de six décennies de formation et de développement, l’ASEAN n’a jamais été dans une meilleure position qu’aujourd’hui et l’ASEAN n’a jamais été confrontée à autant de défis qu’aujourd’hui.

Pham Minh Chinh a donc insisté sur la nécessité d'une vision stratégique et intégrale pour l'ASEAN, afin de renforcer sa proactivité et sa capacité d’adaptation pour saisir les opportunités, relever les défis et se développer de manière stable et durable.

Pour réaliser la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045, le Premier ministre a appelé l’ASEAN à intensifier la solidarité, la coopération et l'unité dans la diversité, à promouvoir l'esprit d'indépendance, de résilience et d'autonomie stratégique, à promouvoir la centralité de l'ASEAN tout en respectant les différences, en assurant l'harmonie des intérêts, et à rester fidèle à la position de principe de l'ASEAN sur les questions de sécurité et de développement régionales et mondiales.

Deuxièmement, selon lui, il est nécessaire de renforcer la confiance stratégique au sein de l'ASEAN et dans les relations avec les partenaires pour contribuer à prévenir des conflits, à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Troisièmement, il faut accélérer la transformation numérique et le développement vert, promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat, renouveler les moteurs de croissance traditionnels et créer de nouveaux moteurs de croissance durables pour l'ASEAN dans l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, il est important de promouvoir un développement harmonieux, durable et inclusif, axé sur les personnes, et de ne pas sacrifier le progrès et l’équité sociaux et l'environnement pour une simple croissance économique.

Cinquièmement, il est nécessaire de renforcer la mobilisation de toutes les ressources sociales, notamment la coopération public-privé, de créer des percées stratégiques en termes d'institutions, de ressources humaines, d'infrastructures et de gouvernance nationale, pour aider l'ASEAN à se développer rapidement et durablement.

Vers une communauté dynamique

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait à travailler avec les autres pays membres, les partenaires et amis de l'ASEAN pour ouvrir un nouvel avenir stratégique pour une Communauté de l'ASEAN dynamique, résiliente, solidaire et unie dans la diversité, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, et où les personnes sont au centre et personne n’est laissé pour compte.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a salué et apprécié l'idée du Premier ministre Pham Minh Chinh d'organiser ce Forum en 2024, année où le Laos assume la présidence de l'ASEAN.

Selon le chef du gouvernement lao, le forum est un événement significatif, avec la participation de représentants gouvernementaux, universitaires et chercheurs du monde entier, et illustre les contributions actives et pratiques du Vietnam à la Communauté de l'ASEAN.

Il a ajouté que le Laos s'efforcerait de remplir son rôle en tant que président de l'ASEAN en 2024, coopérerait étroitement avec les autres pays membres et les partenaires de l’ASEAN pour créer des bases solides pour l’ASEAN à l’avenir.

VNA/CVN