Les banques renforcent leur présence au Centre financier international du Vietnam

Un nombre croissant de banques commerciales s’installent au Centre financier international du Vietnam (VIFC), cherchant à tirer profit de mécanismes préférentiels, à développer leurs opérations, à attirer des capitaux étrangers et à renforcer leur compétitivité dans un contexte d’intégration mondiale intensive.

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Photo : VNA/CVN

Cette tendance se confirme à mesure que les banques annoncent leur intention de rejoindre le centre. Lors de son assemblée générale annuelle de 2026, la Banque commerciale par actions Nam A (Nam A Bank) a obtenu l’approbation de ses actionnaires pour la création d’une banque commerciale à responsabilité limitée unipersonnelle, détenue à 100% par des Vietnamiens et opérant au sein du VIFC.

Cette entité devrait soutenir la stratégie à long terme de Nam A Bank visant à développer ses activités financières internationales, tout en tirant parti des avantages fiscaux, juridiques et opérationnels du centre pour améliorer son efficacité et sa compétitivité. La banque ambitionne également de faciliter l’accès aux capitaux internationaux et de diversifier ses produits et services afin de répondre à la demande croissante de transactions transfrontalières, tant de la part des entreprises que des particuliers.

Auparavant, le 11 février 2026, le VIFC de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a été officiellement lancé, avec Nam A Bank reconnue comme l’un de ses membres stratégiques.

L’intérêt pour le VIFC se répand dans le système bancaire. Plusieurs autres banques commerciales préparent des plans de participation qui seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de leur assemblée générale annuelle.

La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) prévoit de solliciter l’autorisation de créer une filiale auprès du VIFC. Cette nouvelle entité devrait permettre d’étendre ses activités tout en alignant la banque sur les normes internationales les plus exigeantes en matière de gouvernance, de produits et de gestion des risques.

Vietcombank envisage également d’augmenter son capital social afin de renforcer sa capacité financière, notamment pour se développer dans des domaines complexes tels que la finance transfrontalière, la banque d’investissement et les services liés aux actifs numériques.

De même, la Banque commerciale par actions vietnamienne de l’industrie et du commerce (VietinBank) étudie la possibilité de créer une filiale ou une entité juridique appropriée pour opérer au sein du VIFC. Sa stratégie prévoit une expansion dans les secteurs de la fintech et des actifs numériques, avec un projet de collaboration avec des startups de l’écosystème de son actionnaire stratégique, le groupe financier japonais MUFG, afin de développer des services de paiement, de crédit et d’assurance entre 2026 et 2027. VietinBank ambitionne également de se positionner comme intermédiaire de paiement dans le secteur des actifs numériques dès l’obtention des autorisations réglementaires.

Parallèlement, la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank) a consulté ses actionnaires en vue du transfert de son siège social dans la tour du Centre financier international de Saigon Marina, conformément à sa stratégie d’expansion et à sa nouvelle phase de développement.

Au-delà des banques individuelles, le VIFC suscite un vif intérêt au sein du système financier vietnamien. À Dà Nang, 11 institutions, dont cinq banques, ont été agréées pour y participer, tandis que la liste des membres fondateurs du VIFC-HCMC comprend plusieurs banques telles que MB, TPBank, SHB, HDBank et Nam A Bank.

Conformément à la réglementation en vigueur, les banques commerciales vietnamiennes éligibles peuvent adhérer au VIFC en tant que membres, selon un modèle de société à responsabilité limitée unipersonnelle détenue à 100% par des Vietnamiens.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale régionale 2 de la Banque d’État du Vietnam (BEV), a déclaré que la participation au VIFC permettra aux banques d’élargir leurs services, d’améliorer leur réputation et leur image de marque, et de contribuer au développement de ce centre financier international.

Il a souligné que le VIFC est axé sur la finance durable et les secteurs spécialisés, créant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour les banques. Les domaines prioritaires comprennent la finance verte, les marchés des crédits carbone, l’émission et le négoce d’instruments de dette et de participation verts, ainsi que les services financiers soutenant le tourisme et les infrastructures durables. L’assurance, la réassurance, le courtage international, le financement maritime, les produits dérivés sur matières premières et les services de conseil en droit, gestion d’actifs et fonds d’investissement sont également encouragés.

L’expert financier, le Dr Nguyên Tri Hiêu, a déclaré que les banques opérant au sein du centre devraient adopter un modèle de "guichet unique", offrant des services financiers intégrés à une clientèle diversifiée, allant des investisseurs nationaux et internationaux aux particuliers et aux entreprises. Cela requiert une solide expertise dans des services tels que les paiements, les transferts de fonds, le financement du commerce international et les instruments internationaux comme les lettres de crédit, ainsi qu’une connaissance approfondie des institutions financières mondiales.

Les experts considèrent le VIFC comme une plateforme de capitaux majeure où les banques jouent le rôle d’intermédiaires financiers modernes, facilitant les flux de capitaux et optimisant l’allocation des ressources. À long terme, grâce à un développement harmonieux des institutions, des infrastructures et des ressources humaines, le VIFC devrait devenir à la fois une destination privilégiée pour les capitaux internationaux et un tremplin pour une intégration plus poussée du système bancaire vietnamien dans les chaînes de valeur financières régionales et internationales.

VNA/CVN