Agriculture

Lâm Dông muscle sa lutte contre l’INN

Grâce à une mobilisation résolue des autorités et des forces compétentes, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) à Lâm Dông (Centre) enregistre des avancées significatives, renforçant la crédibilité du secteur halieutique et contribuant à la levée prochaine du “carton jaune” de la Commission européenne.

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Dès l’aube, alors que les bateaux s’apprêtent à quitter le port de Phú Hài, dans le quartier de Phú Thuy (province de Lâm Dông), les gardes-frontières sont déjà présents pour inspecter les documents, vérifier les dispositifs de surveillance des navires (VMS) ainsi que les journaux de pêche, tout en rappelant aux pêcheurs l’importance du respect strict de la réglementation.

Photo : QDND/CVN

Contrôler chaque navire, sensibiliser chaque pêcheur

Le lieutenant-colonel Vo Duy Thạnh, commandant du poste de garde-frontière de Thanh Hai (Commandement provincial des garde-frontières de Lâm Dông), souligne que son unité organise régulièrement des patrouilles et des contrôles aux embouchures et dans les ports de pêche.

"Nos actions ciblent notamment les navires non immatriculés, ceux ne remplissant pas les conditions d’exploitation, les bateaux ne transmettant pas de signal VMS ou ayant perdu la connexion, ainsi que ceux qui ne déclarent pas leurs entrées et sorties de port ou ne tiennent pas de journal de pêche conforme. Nous procédons à une vérification minutieuse de chaque navire et sensibilisons chaque pêcheur afin de garantir une conformité totale aux règles en vigueur", affirme-t-il.

Avec un vaste espace maritime, appartenant à l’un des quatre principaux lieux de pêche du pays, et une importante flotte attirant également des navires d’autres provinces, la lutte contre la pêche INN à Lâm Dông fait face à de nombreux défis. La province applique rigoureusement les directives gouvernementales tout en développant des solutions innovantes, notamment à travers un contrôle renforcé des navires et un dialogue constant avec les pêcheurs.

M. Phan Châu, pêcheur du quartier de Phuoc Hội, confie : "Grâce aux conseils et à l’accompagnement des autorités avant chaque sortie en mer, nous nous sentons plus rassurés. Le dispositif VMS permet non seulement de suivre la position des navires, mais aussi de recevoir une assistance rapide en cas d’incident. Nous comprenons désormais que pêcher dans les eaux nationales garantit la valeur de nos produits, tandis que pénétrer dans des eaux étrangères constitue une infraction. Les pêcheurs passent ainsi d’une attitude défensive à une démarche volontaire de respect des règles."

Renforcer la sensibilisation et sanctionner fermement les infractions

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de Lâm Dông, la province compte actuellement 8.210 navires de pêche enregistrés, dont 98,76% sont intégrés dans la base de données nationale (VNeID), et plus de 90% disposent d’une licence de pêche.

La sensibilisation et la diffusion de la législation constituent une solution de fond. Des dizaines de milliers de documents ont été distribués directement aux pêcheurs, tandis que des centaines de reportages et d’articles ont été diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La Radio-Télévision de Lâm Dông à elle seule a réalisé près de 430 reportages et programmes consacrés à la lutte contre l’INN. Par ailleurs, environ 45.000 pêcheurs ont été sensibilisés directement, et plus de 13.300 propriétaires de navires ou capitaines ont signé des engagements à respecter la réglementation, à maintenir le fonctionnement du VMS et à ne pas violer les eaux étrangères. Des audiences simulées sont également organisées pour illustrer concrètement les infractions et renforcer la conscience juridique des pêcheurs.

Face aux violations, la province applique des sanctions strictes. En mai 2025, un navire ayant enfreint la limite avec les eaux étrangères a été intercepté par la Malaisie et une amende de 900 millions de dôngs a incombé à son propriétaire. Depuis 2024, 789 cas de coupure de signal VMS ou de dépassement des limites de pêche ont été traités. En 2025, 139 infractions ont été sanctionnées pour un montant total dépassant cinq milliards de dôngs, plaçant Lâm Dông parmi les trois provinces les plus efficaces en matière de répression.

Les garde-frontières jouent un rôle central dans le contrôle des activités maritimes. En 2025 et début 2026, plus de 68.500 mouvements de navires ont été inspectés, permettant de détecter et d’entraver rapidement les embarcations non conformes.

En parallèle, le centre de surveillance des navires de pêche assure une permanence 24h/24, suivant en temps réel les signaux VMS afin de prévenir et traiter rapidement toute anomalie en mer. La certification de l’origine des produits halieutiques, notamment pour les exportations vers l’Europe, est rigoureusement appliquée conformément aux exigences de la Commission européenne. Depuis début 2026, aucun cas de perte de signal VMS ni de violation des zones de pêche n’a été enregistré.

Quang Châu/CVN