Vers une mise en circulation généralisée de l’essence E10 sur le marché

La situation des conflits au Moyen-Orient devient de plus en plus complexe, perturbant les chaînes d’approvisionnement et faisant peser de nombreux risques sur la sécurité énergétique mondiale, y compris au Vietnam. Afin de garantir l’approvisionnement en carburant, les autorités et les entreprises se tiennent prêtes à faire face à toutes les éventualités.

>> Le Vietnam va déployer le biocarburant E10 à l’échelle nationale en juin prochain

>> Vietnam : vers une généralisation de l'essence E10 à partir du 1er juin

>> Petrolimex accélère le remplacement de l’essence minérale par le biocarburant E10RON95

Photos : CTV/CVN

La remise en service rapide des usines d’éthanol est considérée comme une solution importante : elle permet non seulement de renforcer l’offre de carburant et de réduire la pression sur le marché, mais aussi de démontrer la capacité d’anticipation du pays en matière de sécurité énergétique nationale.

Nguyên Viêt Thang, directeur général de la Société par actions de raffinage et de pétrochimie de Bình Sơn (BSR), exploitant de la raffinerie de Dung Quât, a indiqué que, d’ici la fin du mois, l’entreprise réceptionnera 60.000 tonnes d’éthanol (E100) provenant de l’usine de biocarburants pétroliers du Centre afin de produire de l’essence E10. Cette opération contribuera à accroître la production nationale de carburants et à réduire la pression sur le marché, dans un contexte de restrictions à l’exportation dans certains pays.

Assurer de manière proactive les ressources en carburant

La diversification des sources d’approvisionnement, tant nationales qu’importées, permet de stabiliser l’approvisionnement en pétrole brut, garantissant ainsi le fonctionnement continu et efficace de la raffinerie de Dung Quât, avec un taux d’utilisation moyen supérieur à 121%, ainsi que l’approvisionnement des partenaires et des clients conformément aux plans établis.

"L’entreprise a également rendu compte et reçu des directives du Groupe national industrie-énergie du Vietnam (Petrovietnam) afin de mettre en œuvre des solutions visant à garantir les réserves de pétrole brut, à stabiliser la production et à assurer un approvisionnement constant du marché. Par ailleurs, des mécanismes et systèmes de gestion des risques ont été activés, et des groupes de travail ont été mis en place pour proposer des politiques et des solutions permettant de maintenir le fonctionnement stable de la raffinerie de Dung Quât et de préserver la sécurité énergétique nationale", a précisé Nguyên Viêt Thang.

Selon Pham Van Vuong, directeur de la Société par actions des biocarburants pétroliers du Centre, après une phase d’essais, l’entreprise a livré, le 12 février, un premier lot de 210 m³ d’éthanol à BSR pour le mélange de l’essence biologique E10 RON 95.

À partir du 20 mars, l’usine fonctionne à capacité optimale, avec une production annuelle d’environ 60.000 tonnes d’éthanol, soit en moyenne 5.000 tonnes par mois. Les matières premières utilisées sont principalement des copeaux de manioc séché, fournis par des partenaires dans le cadre de contrats à long terme.

Photo : VNA/CVN

Dans l’immédiat, l’entreprise fournit principalement de l’éthanol à BSR via un système de pipelines directement connectés aux réservoirs de la raffinerie de Dung Quât. Parallèlement, elle investit dans un système de transport routier afin d’être prête à approvisionner d’autres partenaires et clients lorsque la demande du marché augmentera.

"Face à une demande croissante d’essence biologique, la remise en service rapide des usines d’éthanol constitue une solution essentielle pour renforcer l’offre de carburant, réduire la pression sur le marché et affirmer la capacité d’anticipation en matière de sécurité énergétique nationale. Grâce à ses infrastructures modernes de mélange, à son système de stockage et à ses pipelines directement connectés à l’usine de biocarburants du Centre, la raffinerie de Dung Quât jouera un rôle clé dans la production et la distribution de l’essence E10 RON 95", a souligné M. Vuong.

Développer une filière intégrée

Outre la sécurisation des approvisionnements et la garantie de la distribution afin de répondre à la hausse de la demande, le Groupe pétrolier vietnamien (Petrolimex) met en œuvre plusieurs solutions visant à moderniser ses infrastructures techniques et à élargir ses sources d’éthanol.

Avec sept dépôts capables de produire de l’E10 et plus de 5.000 stations-service à travers le pays, Petrolimex accélère l’achèvement de ses infrastructures afin de déployer prochainement la distribution simultanée de l’E10 sur le marché.

Selon ses dirigeants, la production nationale d’éthanol ne couvre actuellement qu’environ 20.000 m³ par mois, tandis que les besoins du groupe se situent entre 45.000 et 50.000 m³. Le volume restant est importé ; l’entreprise a ainsi négocié et signé des contrats avec des partenaires aux États-Unis, en République de Corée, entre autres, afin d’assurer un approvisionnement stable pour la production d’E10 et de maintenir la sécurité énergétique.

Par ailleurs, des délégations ont été envoyées dans des pays tels que les États-Unis et la Thaïlande afin d’étudier les modèles d’organisation commerciale, de transport et de contrôle de la qualité de l’essence E10.

Selon les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce, la consommation totale d’essence en 2025 a atteint environ 11,37 millions de mètres cubes. Avec la mise en œuvre de l’E10 à l’échelle nationale à partir du 1er juin prochain, les besoins en éthanol E100 devraient s’élever à environ 1,1 million de mètres cubes par an.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam compte actuellement six usines de production d’éthanol, dont seulement trois sont en activité et ne fonctionnent pas encore à pleine capacité. Si toutes les usines étaient exploitées au maximum, la production pourrait dépasser 500.000 m³, soit environ 40% de la demande nationale ; les 60% restants devront être importés.

À ce sujet, un représentant du ministère a affirmé que le Vietnam peut importer directement de l’éthanol depuis les États-Unis et le Brésil, qui représentent plus de 80% de la production mondiale. Chaque année, ces pays enregistrent un excédent de production de 30 à 40 millions de mètres cubes, suffisant pour répondre aux besoins supplémentaires du Vietnam. L’éthanol peut également être importé via des centres de distribution régionaux tels que Singapour ou la République de Corée. Ainsi, à court terme, l’approvisionnement du Vietnam est considéré comme peu affecté directement par les fluctuations géopolitiques au Moyen-Orient.

Par ailleurs, le ministère coordonne avec les autres ministères, secteurs et autorités locales la mise en œuvre de solutions visant à restaurer et à améliorer l’efficacité des usines d’éthanol, tout en développant les zones de matières premières afin d’assurer une production stable et d’accroître progressivement l’autonomie nationale.

Selon Dô Van Tuân, président de l’Association vietnamienne des biocarburants, le développement des biocarburants ne vise pas seulement à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, mais ouvre également des perspectives pour l’agriculture et l’industrie de transformation.

Lorsque les usines d’éthanol fonctionnent de manière stable, les agriculteurs ne se limitent plus à fournir des matières premières, mais deviennent de véritables acteurs de la chaîne de valeur. Cela contribue à améliorer l’efficacité de la production agricole et à poser les bases d’un développement durable de l’industrie de l’éthanol.

Dans un contexte de transition énergétique mondiale accélérée, la sécurité énergétique ne repose plus uniquement sur l’exploitation ou l’importation de combustibles fossiles. Les pays accordent une attention croissante à la diversification des sources d’approvisionnement et au développement de carburants durables.

Grâce à une feuille de route structurée, appuyée par des politiques adaptées, la préparation des entreprises et le potentiel du secteur agricole, l’essence E10 devrait être prochainement déployée à grande échelle. Cela contribuera à réduire la pression sur l’approvisionnement en carburant et à permettre au Vietnam de renforcer progressivement sa sécurité énergétique dans un contexte d’incertitudes du marché mondial.

Thu Huong/CVN